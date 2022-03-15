وافق مجلس الوزراء الكويتي، يوم الاثنين، على تعيين نواف سعود الصباح نائبا لرئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية المملوكة للدولة، وفقا لوكالة أنباء الكويت (كونا).

وتضمن القرار تعيين أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة .

وأنشأت مؤسسة البترول الكويتية عام 1980 كمظلة تضم تحتها جميع أنشطة القطاع النفطي، وذلك بعد 5 سنوات من تأميم صناعة النفط في الكويت عام 1975.

ويتبع المؤسسة 8 شركات بينها شركة نفط الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية، وفقا لموقعها الرسمي.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل:ahmed.feteha@refinitiv.com)

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