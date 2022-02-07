ارتفع صافي الأرباح السنوية لمجموعة بنك برقان الكويتي بنحو 35% في عام 2021 على أساس سنوي، ليبلغ 45.4 مليون دينار كويتي (150.2 مليون دولار) مقارنة بـ 33.7 مليون دينار (111.5 مليون دولار) في عام 2020.

وارتفعت إيرادات البنك في 2021 بنسبة 10% على أساس سنوي لتصل إلى 234.7 مليون دينار (776.5 مليون دولار)، مقارنة بـ 212.8 مليون دينار (704 مليون دولار) في عام 2020، بحسب النتائج المالية للبنك المنشورة يوم الاثنين على بورصة الكويت.

نظرة سريعة على أعمال البنك في 2021

قام بنك برقان، المدرج ببورصة الكويت، في نوفمبر الماضي بزيادة رأسماله المصدر والمدفوع من خلال عملية اكتتاب بمبلغ 71.25 مليون دينار كويتي (235.8 مليون دولار).

وقبلها بشهرين حصل البنك على موافقة بنك الكويت المركزي لإصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار أو ما يعادلها بعملات أخرى.

نبذة عن البنك

تأسس بنك برقان عام 1977، ولديه بنوك تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهي بنك الخليج الجزائر في الجزائر، ومصرف بغداد في العراق ولبنان، وبنك تونس العالمي في تونس وبنك برقان - تركيا في تركيا، وتشكل جميعها "مجموعة بنك برقان"، بالإضافة لمكتب في الإمارات، بحسب بيان للبنك يوم الاثنين.

تطور الأرباح السنوية للبنك

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com) للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #اخباراقتصادية

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