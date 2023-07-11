استحوذ الصندوق على حصة في إحدى أكبر شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم شركة “SK On”

استثمر الصندوق إلى جانب العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الرائدة حيث تجاوز حجم الاستثمار الإجمالي 2 مليار دولار

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة الأهلي المالية عن نجاح الاستحواذ على حصة في شركة SK On الكورية من خلال صندوق الأهلي المالية لبطاريات السيارات الكهربائية بمبلغ 100 مليون دولار، وهو صندوق استثماري مغلق متوافق مع أحكام الشريعة الاسلامية. تعد شركة SK On إحدى أكبر شركات تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية في العالم والتي تقدم منتجاتها لمجموعة كبيرة من نخبة منتجي السيارات الكهربائية مثل فورد وهيونداي وفولكس واجن ومرسيدس-بنز من خلال مصانعها في آسيا وأوروبا وأمريكا. ستقوم الشركة بالاستفادة من متحصلات الاستثمار لتغذية خطتها التوسعية والتي ستضاعف قدرة الشركة الإنتاجية، كما سيتم تخصيص جزء من المتحصلات لأعمال البحث والتطوير.

يهدف هذا الاستثمار إلى تقديم عوائد جذابة للمستثمرين وفرصة للوصول إلى أحد أكثر القطاعات نمواً، حيث أنه من المتوقع أن يتضاعف الطلب على السيارات الكهربائية 10 مرات بحلول عام 2030 بمبيعات سنوية تقدر بـ 330 مليار دولار مما يقودها لتصبح بديلاُ للمركبات التقليدية في المستقبل.

علق خالد البريكان، رئيس إدارة الأصول في الأهلي المالية قائلاُ: " يسلط هذا الاستثمار الضوء على التزام شركة الأهلي المالية بإثراء محافظ عملائها بخيارات استثمارية متخصصة وعالية الجودة ومتنوعة جغرافيًا، للمساهمة في قطاع النقل المستدام والطاقة الخضراء. وسنواصل سعينا لتقديم فرصاً للنمو تواكب متطلبات عملاءنا."

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حول شركة الأهلي المالية

شركة الأهلي المالية هي جهة مرخصة من قبل هيئة السوق المالية، وهي مؤسسة مالية إقليمية رائدة مقرها المملكة العربية السعودية. تتمتع الأهلي المالية بخبرة عميقة في خمسة مجالات هي: إدارة الأصول وإدارة الثروات وإدارة الأوراق المالية والخدمات المصرفية الاستثمارية والاستثمارات الرئيسية، وهي شركة رائدة في السوق السعودية، حيث وصلت قيمة الأصول المدارة إلى 230.40 مليار ريال سعودي حسب إحصاءات ديسمبر 2022.

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