ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي السعودية لمنتجات الألبان والأغذية خلال الربع الثالث من عام 2023 بنحو 5% على أساس سنوي، لتسجل نحو 486.3 مليون ريال (حوالي 129.7 مليون دولار)، وفق إفصاح من الشركة للبورصة السعودية يوم الأحد.

والمراعي هي إحدى أبرز شركات المنتجات الغذائية والألبان في السعودية، وتنتج 622 منتج من خلال 7 علامات تجارية، وتمتلك 14 مصنع، منها 8 مصانع في المملكة بينما تتوزع بقية المصانع في الإمارات ومصر والأردن، بحسب موقعها الإلكتروني.

وأرجعت الشركة، في إفصاحها، ارتفاع أرباح الربع الثالث إلى نمو الإيرادات (المبيعات) بنحو 0.6% على أساس سنوي لتقارب 4.8 مليار ريال، مع الأداء القوي للشركة في أسواقها الأساسية بدول الخليج، نتيجة زيادة السعة الإنتاجية في قطاع الدواجن، متبوعا بنمو قطاعي الألبان والمخابز، فضلا عن دعم جزئي بفضل موسم العودة إلى المدارس.

لكن الشركة قالت إن خفض قيمة الجنيه المصري والتراجع الملحوظ في الطلب على مبيعات البرسيم الخارجية -الموجهة بشكل رئيسي إلى أسواق دول شرق آسيا- أديا إلى انخفاض إيراداتها الربعية بنسبة 3%، لكن لم يكن للأمر أثر ملموس على الربحية.

وتراجع سعر الجنيه المصري بنحو 50% بعدما خفضت الحكومة سعر الصرف الرسمي أمام الدولار ثلاث مرات -في ظل أزمة اقتصادية في أعقاب الحرب في أوكرانيا- ليقارب حاليا الـ 31 جنيه للدولار. ويُتداول الدولار في السوق الموازية مقابل سعر وصل في بعض الأحيان مؤخرا إلى 42 جنيه.

ومقارنة بالربع الثاني من 2023، فقد تراجعت أرباح الشركة بنسبة 12.7% في الربع الثالث.

نتائج التسعة أشهر

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة المراعي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 بنحو 19.6% على أساس سنوي، مسجلة ما يقارب الـ 1.7 مليار ريال.

وقالت الشركة إن هذا الارتفاع في صافي الربح يرجع إلى نمو الإيرادات خلال الفترة نفسها بنحو 5.6%، لتقارب الـ 14.7 مليار ريال، مضيفة أن زيادة السعة الإنتاجية وتوسيع الحصة السوقية للمراعي في عدة قطاعات ساهم في زيادة الأرباح أيضا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا