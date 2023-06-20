الاتفاقية تمنح المجموعة الحق الحصري في استثمار وتطوير وإدارة وتشغيل المحطة الجديدة

تسهم الاتفاقية في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو

الاتفاقية تأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لمجموعة موانئ أبوظبي لتوسيع محفظة موانئها في المناطق الرئيسية التي تشهد تبادلاً تجارياً كبيراً مع دولة الإمارات العربية المتحدة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: قامت مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، اليوم بتوقيع اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً مع حكومة جمهورية الكونغو، لإدارة وتشغيل محطة "نيو إيست مول" متعددة الأغراض في ميناء "بوانت نوار" في جمهورية الكونغو.

وقع الاتفاقية الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، والسيد دينيس كريستيل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو، والسيد أونوري سايي، وزير النقل والطيران المدني والبحرية التجارية في جمهورية الكونغو، وتمثل هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقية المبدئية التي وقعها الطرفان في شهر مارس من هذا العام.

وبموجب اتفاقية الامتياز، تمتلك مجموعة موانئ أبوظبي الحق الحصري بالاستثمار في تطوير وتشغيل وإدارة وصيانة محطة "نيو إيست مول" والتي ستقوم بمناولة الحاويات والبضائع العامة والسائبة وغيرها من البضائع الأخرى. وتمتد صلاحية هذه الاتفاقية لمدة ثلاثين عاماً من تاريخ التوقيع عليها، مع إمكانية تمديدها إلى عشرين عاماً أخرى بنفس الشروط والأحكام.

ستقوم مجموعة موانئ أبوظبي باستثمار ما يزيد عن 500 مليون دولار أمريكي خلال مدة اتفاقية الامتياز، مع تخصيص حوالي 220 مليون دولار أمريكي للمرحلة الأولى من المشروع التي من المتوقع أن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثين شهراً.

وخلال مدة الاتفاقية، ستقوم المجموعة بتقديم العديد من الخدمات الرقمية والحلول التقنية التي من شأنها تعزيز كفاءة المنشأة الجديدة، ويتضمن ذلك مراحل التصميم والتنفيذ والتشغيل لنافذة موحدة، وتطوير البرمجيات، والهندسة الرقمية، وتحليلات الأعمال، ودعم العمليات الرقمية، والتحول الرقمي.

وبهذه المناسبة، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "تمثل هذه الاتفاقية علامة بارزة في استراتيجينا للنمو، فمع توسيع عملياتنا وترسيخ حضورنا في الكونغو، فإننا لا نعزز مكانتنا في المنطقة فحسب، بل ننتقل أيضاً إلى سوق جديدة تتمتع بإمكانات وفرص واعدة. وإننا نتطلع عبر هذه الشراكة إلى تعزيز التجارة بين بلدينا وفتح طرق تجارية جديدة، وتوفير العديد من فرص العمل، والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة للكونغو. ومن هذا المنطلق سنعمل عن كثب مع شركائنا في حكومة جمهورية الكونغو للوقوف على المجالات التي يمكن أن تسهم فيها شراكتنا في دعم رؤيتهم للمستقبل. وتحمل اتفاقية الامتياز إمكانات كبيرة وواعدة لكلا الطرفين، خاصة إذا ما نظرنا إلى الدور الرئيسي الذي يطّلع به الميناء كأحد أفضل الموانئ أداءً على الساحل الغربي الأوسط للقارة الإفريقية".

وأضاف الشامسي:" تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيد، ستواصل المجموعة توسيع حضورها وعملياتها العالمية من خلال العمل مع الشركاء حول العالم لتطوير موانئ ومرافق بحرية ولوجستية عالمية المستوى في العديد من المراكز التجارية الرئيسية".

من جانبه، قال السيد دينيس كريستيل ساسو نغيسو، وزير التعاون الدولي وتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جمهورية الكونغو: "يسعدنا التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي في هذه الاتفاقية الواعدة، والتي تمثل خطوة مهمة في إطار جهودنا لرفد الاقتصاد وتحقيق التنمية في جمهورية الكونغو برازافيل".

وأضاف نغيسو:"من خلال هذه الشراكة، سنستفيد من الخبرات والموارد الضخمة التي تمتلكها مجموعة موانئ أبوظبي، والتي من شأنها تطوير بنيتنا التحتية ودعم خططنا المستقبلية. وإننا على ثقة من أن هذا الدعم سيمكننا من تسريع وتيرة التقدم في مجالات حيوية مثل النقل والتجارة والخدمات اللوجستية، كما نؤمن بأن هذه الشراكة ستكون بمثابة نقطة التحول لبلدنا، ونتطلع جميعاً لرؤية آثارها الإيجابية خلال السنوات القادمة".

تعد مدينة "بوانت نوار" المركز التجاري الرئيسي لجمهورية الكونغو، ويطَّلع ميناءها بدور رئيسي في رفد اقتصاد ونمو الكونغو والمنطقة ككل. ويتطلع الطرفان إلى أن يسهم هذا التعاون في حفز حركة التجارة وتحسين قنوات الربط مع جمهورية الكونغو، التي تطبق حالياً خطة تنمية وطنية جديدة ترتكز على تنمية اقتصاد قوي ومتنوع وشامل.

وفقاً لإحصاءات المرصد الاقتصادي (أو إي سي)، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 بتصدير ما قيمته 137 مليون دولار أمريكي إلى جمهورية الكونغو، شمل ذلك السيارات بقيمة 35 مليون دولار أمريكي. وخلال الستة عشر عاماً الماضية، ارتفعت صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جمهورية الكونغو بمعدل سنوي بمقدار 5.6%، من 57 مليون دولار أمريكي في عام 2005 ليصل إلى 137 مليون دولار أمريكي في عام 2021.

أما جمهورية الكونغو، فقد قامت في عام 2021، وفقا لإحصاءات المرصد الاقتصادي (أو إي سي) بتصدير بضائع بقيمة 1.75 مليار دولار أمريكي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل ذلك منتجات النحاس المكرر (1.6 مليار دولار أمريكي) والذهب (70.6 مليون دولار أمريكي). وخلال السنوات الستة عشر الماضية، ارتفعت صادرات جمهورية الكونغو إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بمعدل سنوي قدره 30%، من 26 مليون دولار أمريكي في عام 2005 ليصل إلى 1.75 مليار دولار أمريكي في عام 2021.

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لاستفسارات المستثمرين:

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

marc.hammoud@adports.ae

للاستفسارات الإعلامية:

سناء معضاد

مدير إدارة الاتصال المؤسسي لمجموعة موانئ أبوظبي

Sana.maadad@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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