قال وزير قطاع الأعمال العام المصري محمود عصمت في تصريحات خاصة لزاوية عربي أنه نجح خلال الشهرين الماضيين في جذب أكثر من 1,200 شركة أجنبية للاستثمار في مصر في مجالات مختلفة بقيمة اجمالية تصل ل2.1 مليار دولار.

وتعاني مصر من أزمة اقتصادية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى شح في العملة الصعبة.

وقد ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو إلى نحو 8.94 مليار دولار مقابل نحو 5.21 مليار دولار خلال العام المالي الأسبق بنمو سنوي 71.5%، بحسب بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي.

" قيمة الاستثمارات الجديدة والمشاركة في بعض مشاريع قطاع الأعمال يصل نحو 2.1 مليار دولار،" بحسب عصمت لزاوية عربي مضيفا أن الاستثمارات ذهبت لعدة قطاعات منها الطاقة والأمونيا والبتروكيماويات والصناعات المعدنية وتضمنت مستثمرين من الهند والصين والامارات والسعودية وقطر.

" نعمل الآن على تقديم تحفيزات للمستثمرين الأجانب من أجل الاستثمار في مصر سواء بالشراكة في قطاعات وشركات القطاع العام أو الاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص،" بحسب عصمت.

وأضاف: "وقعنا عقود مع شركتين صينيتين لبدء الشراكة في مجالات الألواح الشمسية والألياف الزجاجية (التي تستخدم في صناعة السجاد والستائر). وكذلك وقعنا عقود مع شركة سويسرية لتطوير عدد من شركات قطاع الأعمال في مصر".

تطوير الشركات الحكومية

وقال عصمت إن الدولة مهتمة بتطوير كل شركات قطاع الأعمال العام من أجل تحسين وضعها وتطويرها.

"واحدة من الملفات التي كانت مهمة لنا هي تطوير شركات القطن والغزل والنسيج،" بحسب عصمت.

تعود جذور صناعة الغزل والنسيج في مصر إلى عهد الفراعنة، ولكنها تطورت بشكل كبير في مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وتُعد إحدى قطاعات الصناعة الحيوية في الاقتصاد المصري، إذ تُساهم بشكل كبير في الصادرات المصرية.

ويصل عدد الشركات المساهمة في قطاع النسيج في مصر نحو 3,150 شركة موزعة بين القطاع العام والخاص، من بينهم 31 شركة كبرى تتبع للقطاع العام أهمهم شركتي غزل المحلة في مدينة المحلة الكبرى، وغزل كفر الدوار في مدينة دمنهور، وذلك بحسب مركز معلومات قطاع الأعمال.

"هذا التطوير كلفنا ما يفوق عن 23 مليار جنيه (1.2 مليار دولار)، اشترينا أحدث الماكينات في صناعة الغزل والنسيج من كبرى الشركات العالمية بقيمة نحو 540 مليون يورو،" بحسب الوزير.

"أيضا وضعنا خطة لتطوير خطوط الإنتاج لشركات الأسمدة، لزيادة الإنتاج المحلى ".

وتحتل مصر المركز السادس عالميا في إنتاج وتصدير الأسمدة، حيث تعمل 15 شركة في صناعة الأسمدة في مصر بينهم 4 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام، بحسب تصريحات لوزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية الأربعاء الماضي.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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