كشفت شركة بيبسيكو السِّتار عن خطتها لاستثمار أكثر من 200 مليون ريال سعودي في مصنعها بمدينة الدمام، ومن المتوقع أن هذا الاستثمار يزيد من الطاقة الانتاجية للمصنع والذي يتميز بأحدث المعدات والمرافق. تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، قررت شركة الأغذية والمشروبات العالمية بالانطلاق بهذا الاستثمار كونه يعتبر خطوة جذرية تجاه تعزيز القطاع الزراعي السعودي وتعزيز الإنتاج الغذائي المستدام في المملكة.

ومن باب الالتزام باستراتيجية "بيبسيكو الإيجابية"، والتي تعتبر تحول استراتيجي شامل تكون فيه الاستدامة هي القلب النابض لنمو الشركة وقيمتها، تم الإعلان عن هذا الاستثمار ومشاركة تفاصيله مع معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، أ. بندر إبراهيم الخريف وذلك على هامش النسخة السابعة من مؤتمر مستقبل الاستثمار الذي أقيم في الرياض في نهاية شهر أكتوبر الماضي، والمتوقع أن يكتمل بحلول عام 2024.

وتماشيًا مع أهداف بيبسيكو التي تسعى إلى تحويل القطاع الصناعي السعودي، يؤكد هذا الاستثمار على التزام بيبسيكو - بصفتها شركة رائدة في مجال المأكولات والمشروبات - بتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة في جميع أنحاء مملكتنا الحبيبة.

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نبذة عن بيبسيكو:

يستمتع المستهلكون بمنتجات "بيبسيكو" أكثر من مليار مرة في اليوم في أكثر من 200 دولة ومنطقة حول العالم. وبلغ صافي إيرادات الشركة 86 مليار دولار أمريكي بفضل محفظة منتجاتها المتنوعة من المأكولات الخفيفة والمشروبات المنعشة، والتي تتضمن "ليز" و"دوريتوس" و"شيتوس" و"جاتوريد" و"بيبسي كولا" و"ماونتن ديو" و"كويكر" و"صودا ستريم". وتشمل منتجات "بيبسيكو" تشكيلة واسعة من المشروبات والمأكولات الشهية، وتتضمن العديد من العلامات التجارية الرائدة التي تحقق كل منها مبيعات تجزئة سنوية تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار أمريكي.

وتمارس بيبسيكو أعمالها انطلاقًا من رؤيتها الطموحة بأن تكون الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الأغذية والمشروبات اللذيذة، من خلال الفوز عبر استراتيجية "بيبسيكو الإيجابية" pep+ للتحول الشامل، التي تضع الاستدامة ورأس المال البشري في صميم أعمال الشركة من أجل خلق قيمة مشتركة وتحقيق النمو عبر العمل بطريقة آمنة تجاه الكوكب وإلهام التغيير الإيجابي لكوكب الأرض وسكانه. المزيد من المعلومات متوفرة على الموقع الإلكتروني www.pepsico.sa.