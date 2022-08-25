الإمارات العربية المتحدة، دبي: شركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق ذ.م.م. ("إعمار لمراكز التسوّق")، الشركة التابعة المملوكة بالكامل لشركة إعمار العقارية ش. م. ع. ("إعمار")، وشركة نون إيه دي هولدينجز ليمتد ("نون")، أعلنتا اليوم عن توقيع العقود النهائية اللازمة لقيام شركة إعمار لمراكز التسوّق ببيع كامل حصصها في شركة نمشي هولدينج ليميتد ("نمشي") لصالح شركة نون لقاء مقابل نقدي إجمالي قدره 1.23 مليار درهم إماراتي (335.2 مليون دولار أمريكي). ويمثّل المقابل المحدّد زيادة قدرها 127 مليون درهم إماراتي على إجمالي استثمارات إعمار لإدارة مراكز التسوّق في نمشي بما في ذلك مقابل الشراء والاستثمار اللاحق.

وتتماشى الصفقة مع استراتيجية إعمار للتخلّي عن الأصول التي لا تعتبر جوهرية بالنسبة لأعمالها الأساسية من أجل ضمان القيمة المستدامة لمساهميها. وستستثمر إعمار عائدات الصفقة في أعمالها الأساسية في مجال التطوير العقاري بما يتماشى مع استراتيجية إعمار لإعادة توزيع رأس المال ضمن المجموعة مع التركيز على الاستثمار في الأعمال التجارية ذات القيمة الاستراتيجية الأساسية.

ومن المتوقّع إغلاق الصفقة في غضون الأشهر الستّة المقبلة، بشرط استيفاء شروط مختلفة، ومن ضمنها الموافقات النظامية النهائية والحصول على الموافقة من مساهمي إعمار، من بين أمور أخرى.

وفي تعليق له، قال متحدّث باسم إعمار العقارية، الشركة الأم لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق: "نحن فخورون بأننا كنا جزءاً من عملية إطلاق منصّة نمشي، ونحن على أتمّ الثقة من أنها ستواصل التقدّم إلى مستويات أعلى وتحقّق نجاحاً مبهراً في ظلّ ملكية نون. وسيتمّ توظيف رأس المال الناتج عن تصفية نمشي، التي تعدّ من الأصول غير الأساسية بالنسبة لشركة إعمار، في المجالات الرئيسية التي تركّز عليها إعمار للحفاظ على حقوق المساهمين. وإلى جانب ذلك، فإن بيع نمشي مقابل سعر يزيد على سعر الشراء يمنح قيمة إضافية لمساهمي شركة إعمار."

بدوره قال متحدّث باسم شركة نون: "نحن على ثقة من النجاح الذي تحقّقه شركة نمشي والمطامح التي تسعى لبلوغها. لقد تطوّرت العلامة التجارية من شركة ناشئة إلى شركة مفضّلة بالنسبة للكثيرين، حيث أنها ترسّخ حضورها وتنافسيّتها في مجال التجارة الإلكترونية على المستوى المحلّي مع أبرز الشركات العالمية في مجال الموضة والأزياء. لقد حافظت الشركة على ريادتها بالتأكيد، وهو أمر مماثل بالنسبة لشركة نون، ونحن سعداء أن نكون قادرين على المساهمة في مواصلة رحلة تطوّر الشركة ونقل نجاحها إلى أعلى المستويات."

وكانت كلّ من شركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة" وشركة "لينكليترز ال ال بي"(Linklaters LLP) ، قد قدّمتا الاستشارة المالية والقانونية لشركة إعمار لإدارة مراكز التسوّق بشأن الصفقة. فيما قامت كلّ من شركة "كريدي سويس" (Credit Suisse)، وشركة "كلايد اند كو ال ال بي" (Clyde & Co LLP)، بتقديم الاستشارة المالية والقانونية لشركة نون بخصوص الصفقة ذاتها.

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نبذة عن نمشي هولدينج ليميتد

تأسّس موقع "Namshi.com" في العام 2011 ، وهو أكبر وجهة للتسوّق عبر الإنترنت لأزياء النساء والرجال والأطفال في منطقة الشرق الأوسط. ومع الجمع بين الموضة العصرية سهلة المنال والتجربة الرقمية المبتكرة الغنية بالمحتوى، تقدّم نمشي أحدث ما تم التوصّل إليه في عالم الموضة، والجمال، والملابس الرياضية، وملابس الأطفال، والأدوات المنزلية عبر مجموعة متنوّعة من المنصات.

وفي السنوات الأخيرة ، شهدت نمشي نمواً استثنائياً مع طرحها لما يزيد عن 1،700 علامة تجارية، بما فيها أسماء عالمية رائدة وفاخرة وعلامات تجارية محلية حصرية. كما قامت نمشي بتطوير علاقات قوية مع العلامات التجارية العالمية والشركاء المحليين من خلال حملات وشراكات تسويقية ناجحة.

وتقدّم نمشي خدماتها للعملاء من خلال مواقع مخصّصة لهذه الغاية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، والكويت، وعُمان، والبحرين، والعراق، وعالمياً من خلال التوصيل فائق السرعة وفرق خدمة العملاء الماهرة. وبفضل فرق العمل المتنوّعة والمبدعة والماهرة، أصبحت نمشي اليوم من العلامات التجارية الرائدة في مجال الابتكار الرقمي، حيث تتمتّع باستقلالية تامّة وتشكّل مصدر إلهام لعملائها المحبّين للموضة لتجربة أساليب مختلفة.

نبذة عن إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م)

تدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م) نخبة من أبرز مراكز التسوّق، والترفيه، والمراكز التجارية المتكاملة ضمن المجمّعات السكنية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك دبي مول، أشهر مشاريع الشركة وأكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم على مدى السنوات الخمس الماضية، ودبي هيلز مول، وجهة أسلوب الحياة المميّزة في دبي هيلز استيت.

وتدير إعمار لإدارة مراكز التسوّق (ش.ذ.م.م) (إعمار مولز سابقاً) أيضاً "سوق البحار"، وجهة الترفيه والمطاعم العصرية المبنية على طراز الأسواق العربية التقليدية في "وسط مدينة دبي"؛ و"دبي مارينا مول"، الذي يمثّل وجهة التسوّق الرئيسية لسكّان وزوّار "مرسى دبي"؛ و"مجمّع الذهب والألماس" المخصص لمتاجر الذهب والمجوهرات.

علماً أن الأصول التي تديرها إعمار لإدارة مراكز التسوّق ش.ذ.م.م تشكّل أجزاء رئيسية ضمن مخططات المشاريع المتكاملة التي تطوّرها "إعمار العقارية"، وتتمتّع هذه المشاريع بمواقع حيويّة في دبي مستفيدةً من تنوّع الفئات السكّانية في المدينة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، بالتزامن مع النموّ الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.

نبذة عن إعمار العقارية ش.م.ع.:

إعمار العقارية ش.م.ع.، شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وهي من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري ومشاريع الحياة العصرية، وتتمتّع بحضور قوي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا. وتعتبر إعمار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في العالم، ولديها رصيد كبير من الأراضي يصل إلى 1,7 مليار قدم مربّعة في الإمارات العربية المتّحدة والأسواق العالمية الرئيسة.

ولدى إعمار سجلّ حافل بالإنجازات في استكمال المشاريع وفقاً للمواعيد المحدّدة، وسلّمت منذ العام 2002 أكثر من 86,200 وحدة سكنية في دبي والأسواق العالمية الرئيسية. ولدى الشركة أكثر من 1,300,000 متر مربع من الأصول التي تولّد إيرادات مستمرّة، و33 فندقاً ومنتجعاً تضمّ 7,470 غرفة (تشمل الفنادق المملوكة والفنادق الخاضعة لإدارة الشركة). وتساهم عمليات الشركة في قطاعات مراكز التسوّق وتجارة التجزئة والضيافة والترفيه، بالإضافة إلى أنشطة إعمار في الأسواق العالمية، بنسبة 46 بالمئة من إجمالي إيرادات الشركة.

ويعتبر كلّ من "برج خليفة"، المعلم العمراني العالمي، و"دبي مول"، أكثر وجهات التسوّق والترفيه استقطاباً للزوّار في العالم، ونافورة دبي، أكبر نافورة أدائية في العالم، من ضمن أبرز المشاريع التي قامت إعمار بتطويرها حتى اليوم.

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نبذة عن نون إيه دي هولدينجز ليمتد

تم تأسيس موقع "noon.com" بهدف تعزيز منظومة الشركات الرقمية الإقليمية من أجل ضمان المستقبل الرقمي للمنطقة. وتتمثل مهمة نون في تزويد العملاء والشركات في منطقة الشرق الأوسط بقيمة ودعم متميزين. وفي 12 ديسمبر 2017، أطلقت نون منصتها الاستهلاكية في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة. كما تم إطلاق نون في مصر في فبراير 2019. وشهدت الشركة، منذ ذلك الحين، تطوراً هائلاً لتصبح أكبر وجهة للتسوّق عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط. وبدأت نون، في الأساس، كمنصة تجارة إلكترونية رقمية يشغّلها عدد من أصحاب المواهب في مجال التكنولوجيا، ثم سرعان ما نمّت قدرات قوية في جميع أنحاء السوق مع تطوير أنظمة الوفاء والدفع والخدمات اللوجستية لديها.

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هبة عيد

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