- المجموعة تبدأ تجميع سياراتها الكهربائية Lucid Air في منشأتها التصنيعية الدولية الأولى والمتطورة (AMP-2) والتي تحظى بموقع استراتيجي في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية

- ستعمل المنشأة في المرحلة الأولى على تجميع 5,000 سيارة "لوسِد" سنوياً، وعند اكتمالها مستقبلاً يتوقع لمنشأة التصنيع الكاملة في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية - بما فيها منشأة التجميع – أن تكون قادرة بالمجمل على إنتاج 155,000 سيارة كهربائية سنوياً

- تساهم "لوسِد" من خلال منشأتها التصنيعية بتأمين مئات فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة

مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، المملكة العربية السعودية: قامت مجموعة "لوسِد جروب" (المدرجة في بورصة ناسداك بالرمز LCID)، والتي تسعى دوماً لإرساء معايير جديدة للسيارات الكهربائية الفاخرة بإطلاقها سيارة Lucid Air الحائزة على جائزة أفضل سيارة فاخرة في العالم لعام 2023، رسمياً بافتتاح أول مصنع للسيارات في المملكة العربية السعودية. وتعتبر منشأة التصنيع المتطورة (AMP-2) ثاني مصنع للمجموعة والأول لها على المستوى الدولي، وسيتم إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة والتصدير إلى أسواق أخرى.

وتلقت منشأة AMP-2 دعم كبير من وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ وستلعب دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الاستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة. ومن خلال أعمالها في تطوير السيارات الكهربائية، تساهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.

وقال بيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في شركة "لوسِد": "يسرنا تحقيق هذا الإنجاز التاريخي اليوم بافتتاح أول منشأة لتصنيع السيارات في المملكة العربية السعودية، والتي ستنتج سياراتنا الكهربائية الحائزة على جوائز وتدعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً. ومع مضي السعودية قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030، تمهد منشأتنا الطريق لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة وتوسيع سلسلة التوريد، ويسرنا أن نحظى بدعم الحكومة السعودية لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، ونتطلع إلى تقديم السيارات المجمّعة في مصنعنا للعملاء داخل المملكة وخارجها".

بدأت منشأة AMP-2 بعملية تجميع الأجزاء المفككة للسيارات، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 5000 سيارة. وتتمثل المرحلة الأولية لأعمال المنشأة في إعادة تجميع "مكونات" سيارات Lucid Air المصنّعة مسبقاً في منشأة التصنيع AMP-1 التابعة للشركة في مدينة كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية. وتسعى "لوسِد" لتحويل AMP-2 إلى منشأة تصنيع كاملة بعد منتصف العقد مع تحقيق قدرة إنتاج إضافية بواقع 150,000 سيارة سنوياً.

وستكون منشأة AMP-2 بمثابة محرّك للابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم المواهب السعودية المحلية، وتوفير التدريب على تطوير المهارات المتخصصة. وبتوقيعها اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية، تتوقع "لوسِد جروب" توظيف مئات المواطنين السعوديين خلال السنوات القليلة الأولى على أن يصل عددهم بنهاية المطاف إلى الآلاف. ويهدف هذا الاستثمار المشترك بين "لوسِد" وصندوق تنمية الموارد البشرية إلى اجتذاب المواهب السعودية وتدريبها والاحتفاظ بها لبناء كوادر وطنية عالية المهارة انسجاماً مع رؤية 2030.

ويشكّل الموقع الاستراتيجي للمنشأة بالقرب من مدينة جدة عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، الأمر الذي يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. كما أن موقع جدة المتميز على ساحل البحر الأحمر يتيح للمنشأة الوصول إلى سلسلة التوريد عن طريق البر والبحر معاً، ويمكّن "لوسِد" مستقبلاً من تصدير سياراتها الكهربائية الفاخرة إلى مناطق أخرى.

من جهته قال فيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط: "يشكّل افتتاح منشأة AMP-2 اليوم مصدر فخر لنا جميعاً في ’لوسِد‘، إذ نساهم بهذه الخطوة التاريخية في خلق قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة. وقد كان من دواعي سرورنا أن نطرح سيارتنا الكهربائية الأولى والأكثر تطوراً Lucid Air في المملكة في وقت سابق من هذا العام. ويشكّل افتتاح منشأتنا اليوم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بداية عمليات الإنتاج لتجميع هذه السيارة العالمية في المملكة. وتتيح لنا هذه المنشأة، إلى جانب منشأتنا الحالية AMP-1 في أريزونا، تنفيذ الاتفاقية الموقعة مؤخراً مع الحكومة السعودية لشراء ما يصل إلى 100.000 سيارة على مدى عشر سنوات، مع التزام مبدئي بشراء 50.000 سيارة وإمكانية شراء ما يصل إلى 50.000 أخرى خلال الفترة نفسها".

جرت مراسم افتتاح منشأة AMP-2 رسمياً ضمن فعالية رفيعة المستوى لكبار الشخصيات بحضور معالي الأستاذ ياسر عثمان الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية؛ وتركي النويصر، رئيس مجلس إدارة "لوسِد جروب"؛ وبيتر رولينسون، الرئيس التنفيذي والمدير التنفيذي للتكنولوجيا في الشركة؛ وفيصل سلطان، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة "لوسِد" في الشرق الأوسط، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار الشخصيات من مؤسسات مرموقة. وقمنا أيضاً بتسليم منتجات Lucid Airs لمجموعة مختارة من العملاء خلال الحدث.

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- انتهى -

حول "لوسِد جروب"

تتمثل مهمة "لوسِد" في تشجيع اعتماد الطاقة المستدامة من خلال ابتكار تقنيات متقدمة وسيارات كهربائية أكثر فخامة وجاذبية تتمحور حول التجربة الإنسانية. وتعد Lucid Air السيارة الأولى للشركة، وهي سيارة سيدان فاخرة ومتطورة تستلهم تصميمها من كاليفورنيا. وتتميز سيارة Lucid Air Dream Edition بتحقيقها المدى الرسمي وفقاً لاختبار السيارات الخفيفة الموحد عالمياً بواقع 883 كيلومتراً وقوة 1,111 حصاناً. ويتم تجميع Lucid Air في مصنع "لوسِد" في كازا غراندي بولاية أريزونا الأمريكية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية، ويتم حالياً تسليم هذه السيارات للعملاء في المملكة العربية السعودية.

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