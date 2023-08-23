وقعت شركة جاز العربية للخدمات السعودية، العاملة في تجارة الجملة للآلات النفطية والمعدات الصناعية، اتفاقية شراكة مع شركة تيوبفيت انجينيرز الهندية للمنتجات الصناعية، لإنشاء شركة جديدة يكون مقرها السعودية، وفق بيان من جاز لبورصة تداول السعودية، الأربعاء.

وسيكون اسم الشركة الجديدة شركة مصنع تيوبفيت انجينيرز Tubefit Arabia Factory وستعمل في تصنيع تركيبات الأجهزة والصمامات، وفقا للبيان.

ووفق البيان، سيبلغ رأس مال الشركة الجديدة 5 ملايين ريال (1.33 مليون دولار) عند التأسيس، وبنسبة ملكية 53% للشركة الهندية و47% للشركة السعودية جاز العربية للخدمات.

وستقوم شركة جاز العربية للخدمات، بتمويل حصتها في هذا الاستثمار - والبالغة 2.35 مليون ريال سعودي- ذاتيا من مصادر الشركة.

وتتوقع الشركة أن يكون للشركة الجديدة تأثير مالي إيجابي عليها على المدى الطويل، وفق البيان.

ويعتمد تأسيس الشركة الجديدة على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة، وإكمال شروط اتفاقية الشراكة.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي وآيات رشوان، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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