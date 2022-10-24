أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك" أنها استحوذت مع شركة منيرفا فودز البرازيلية على شركة لحوم الضأن الأسترالية "أي إل سي” مقابل 400 مليون دولار أسترالي (252 مليون دولار)، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس" يوم الاثنين.

ووفقا للبيان، تمت الصفقة من خلال شركة منيرفا فودز الأسترالية، وهي شركة تأسست في 2021 بين "سالك" المملوكة للصندوق السيادي السعودي وشركة منيرفا فودز البرازيلية.

وتمتلك شركة سالك 30.55% من رأس مال شركة منيرفا فودز، التي تدير أكثر من 27 مصنع وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة ومنها السوق السعودي وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007.

ويأتي الاستحواذ الجديد "في إطار أهداف إستراتيجية سالك بالإسهام في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الإستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية،" بحسب ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك، سليمان الرميح في البيان.

ماذا نعرف عن الشركة الجديدة؟

- من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا.

- تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية 3.78 مليون رأس ضأن في السنة ما يعادل 100 ألف طن في السنة من اللحوم.

- تقوم بتسويق وتوزيع منتجاتها بأستراليا والتصدير إلى 70 دولة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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