التعاون بين الشركتين يهدف إلى تطوير مزارع المنطقة من خلال أحدث التقنيات الرقمية والممارسات المستدامة.

الرياض – أعلنت الشركة السعودية للقهوة اليوم عن تعاونها مع شركة سيمنس حيث وقعت مذكرة تفاهم للمساعدة في بناء مصنع ذكي عالي التقنية في جازان يعتمد على تقنيات سيمنس في مجال تقنيات الصناعة الرقمية و والكهرباء والأتمتة والرقمنة، وفق أعلى معايير الاستدامة والكفاءة.

وتهدف الشركة السعودية للقهوة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، إلى دعم وتطوير قطاع القهوة في المملكة وتقديم تقاليد القهوة العريقة الخاصة بنا إلى العالم.

ومن المقرر أن يحدث إنشاء المصنع الذكي ثورة في زراعة البن في منطقة جازان، والتي تشهد حالياً تنفيذ العديد من مبادرات التطوير في مجال التكنولوجيا الحديثة وحلول إدارة المياه والمعدات المتقدمة. وسينعكس هذا التعاون بفائدة كبيرة على مزارعي جازان من خلال منحهم قدرة أكبر على التحكم بجميع أنظمتهم في منصة واحدة متكاملة ذات تقنية عالية.

وتطمح الشركة السعودية للقهوة إلى توسيع رؤيتها لتتجاوز زيادة الإنتاج وفرص العمل، وتشمل تعزيز ثقافة التعاون والاستدامة عبر سلسلة قيمة القهوة بأكملها.

ويعد هذا التعاون جزءًا من مبادرات الشركة السعودية للقهوة لتوحيد جهودها مع القطاع الخاص وإدخال التكنولوجيا المتطورة في عمليات إنتاجها. ويتم إنشاء المصنع الذكي وتشغيله وفق أحدث معايير الاستدامة، مما يضمن التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية. وتتضمن عملية الرقمنة الكاملة جمع الأنظمة المختلفة تحت منصة واحدة متقدمة بالتزامن مع تقديم مبادرات مثل احتجاز الكربون، واعتماد الطاقة المتجددة، والإدارة المسؤولة للنفايات، والتغليف الصديق للبيئة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كريم شبارة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة: "تمثل هذه الشراكة خطوةً هامةً في مسيرة الشركة السعودية للقهوة وجهودها في تطوير قطاع القهوة، إذ نفخر بتسليط الضوء على إنتاج القهوة المحلية والارتقاء به. ويسعدنا أن نتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراتهم لتحسين مواردنا المحلية بشكل كامل لنصل بتراث القهوة السعودي إلى كل العالم".

وقال أحمد هوساوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في المملكة العربية السعودية: “نفخر بتعاوننا مع الشركة السعودية للقهوة، لنعمل معاً على تعزيز زراعة القهوة وتطوير تصنيعها. وتلتزم شركة سيمنس بتحويل مرافق التصنيع إلى منظومات ذكية ومتصلة بناءً على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، والصيانة الاستباقية، والتكامل بين عمل الآلات والبشر، مما يؤدي إلى تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف وتحسين جودة المنتج."

وسلط هوساوي الضوء على مساهمة سيمنس في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة في المملكة العربية السعودية من خلال تقنيات الصناعة الرقمية المتطورة والتي تتمحور حول توظيف الأتمتة والرقمنة.

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