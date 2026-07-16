تقدمت شركة وطني للحديد والصلب السعودية، المدرجة في السوق الموازية "نمو" والعاملة في إنتاج حديد التسليح، بطلب للانتقال إلى السوق الرئيسية "تاسي"، وفق إفصاح الشركة على السوق السعودية الخميس.

عن الشركة في نقاط

(وفق بيانات السوق، وتقرير مجلس الإدارة)

- تأسست عام 2008، وتم تداول أسهمها في "نمو" في 2021.

- يتركز نشاط الشركة حاليا على إنتاج حديد التسليح، عبر مصنع في السعودية يضم خط لإنتاج البيليت المستخدم كمادة أولية في إإنتاج الحديد، وخط لإنتاج حديد التسليح.

- تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع 280 ألف طن من البيليت و320 ألف طن من حديد التسليح.

- تدير الشركة عملياتها من الرياض، وتعد من أبرز منتجي الحديد في السعودية وتصدر للخارج.

- افتتحت خلال 2025 قطاع تجاري يتولى تسويق وبيع منتجات الحديد والصلب، سواء المصنعة داخليا أو الموردة من موردين معتمدين، لتنويع مصادر الدخل وتوسيع قاعدة العملاء.

- خلال الربع الأول من العام الجاري، تراجع صافي الربح بنسبة 17.3% على أساس سنوي، ليسجل 2.4 مليون ريال (نحو 633 ألف دولار)، مقابل 2.9 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2025، مدفوع بارتفاع المصروفات 96.9%، وتكاليف التمويل 18.1%.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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