أعلن بندر الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي أن بلاده تعتزم الاستثمار في 3 مشروعات جديدة في قطاع الحديد، في كلمة نقلتها قناة الإخبارية الحكومية السعودية مباشرة، يوم الاثنين.

"إننا نعمل اليوم على عدد من الفرص الاستثمارية منها 3 مشاريع تحت التطوير بقيمة تتجاوز 35 مليار وطاقات إنتاجية إجمالية تبلغ 6.2 مليون طن،" بحسب كلمة الوزير التي ألقاها في مؤتمر حول القطاع في الرياض.

ولم يحدد الوزير عُملة المشروعات التي تُقدر بـ 9.3 مليار دولار إذا ما قصد الوزير تسعيرها بعملة البلاد الوطنية -الريال السعودي-.

وأضاف الوزير أن المجمعات ستخدم قطاعات النفط والسيارات والأغذية وغيرها.

تسعى السعودية إلى تخفيض واردات منتجات القطاع بنسبة تصل إلى 50%، بحسب الوزير.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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