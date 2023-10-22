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وقع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) وشركة هيونداي موتور اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء مصنع جديد للسيارات في السعودية باستثمار نحو 1.8 مليار ريال (480 مليون دولار)، وفق بيان يوم الأحد.

ويقود الصندوق السيادي - الذي يدير أصول بأكثر من 2.6 تريليون ريال - خطة المملكة لتنويع الاقتصاد ومساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، ضمن رؤية المملكة 2030.

وتم الإعلان عن الاتفاق على هامش ملتقى الأعمال السعودي الكوري الذي أقيم بالرياض وحضره رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول. وتم خلال المنتدى توقيع 52 مذكرة تفاهم وقعتها الجهات الحكومية والخاصة، في عدة قطاعات بينها التطوير العقاري والسيارات والسياحة والطاقة، والطاقة المتجددة والأمن السيبراني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال البيان، إن إتمام الصفقة يخضع لاستيفاء الشروط والحصول على الموافقات الرسمية.

تفاصيل المشروع

(وفق بيان الصندوق السيادي)

- ستبلغ حصة الصندوق في المشروع المشترك 70% وهيونداي 30%.

-ستكون هيونداي شريك تكنولوجي استراتيجي لتطوير المصنع الجديد من خلال توفير الدعم التقني والتجاري.

-تتجاوز الاستثمارات المقدرة للمشروع 1.8 مليار ريال سعودي.

-يستهدف المشروع إنتاج 50 ألف سيارة سنويا، بينها سيارات تعمل بمحرك الاحتراق الداخلي وأخرى كهربائية.

-يخطط لوضع حجر الأساس للمصنع في العام 2024.

-يخطط لبدء الإنتاج في العام 2026.

(إعداد: شيماء حفظي ، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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