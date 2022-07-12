تسارعت وتيرة انتعاش قطاع الطيران والسفر في الشرق الأوسط وإفريقيا خلال مايو الماضي بأكثر منها في الشهرين السابقين، مع تحسن عام في الرحلات الجوية تزامنا مع موسم الصيف.

وفقا لبيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" الصادرة منذ أيام ارتفع إجمالي حركة المسافرين - الذي يقاس عن طريق حساب إيرادات الركاب لكل كيلومتر - في منطقة الشرق الأوسط في مايو بنسبة 279.6% على أساس سنوي.

يمثل الشرق الأوسط نحو 6.6% من إجمالي حركة المسافرين على مستوى العالم. كانت حركة السفر انتعشت في منطقة الشرق الأوسط في أبريل بنسبة 265% على أساس سنوي، و252.7% في مارس.

أما إفريقيا التي تمثل 1.9% من السوق العالمي، فانتعشت حركة الطيران فيها خلال مايو بنسبة 124.9% بعد زيادة 116.2% في أبريل و93.3% في مارس.

تأثر قطاع الطيران العام الماضي بتداعيات فيروس كورونا وإغلاقات الدول ووقف الرحلات.

لكن مؤشرات مايو تشير لارتفاع إجمالي حركة المسافرين على مستوى العالم بنسبة 83.1% على أساس سنوي بسبب الانتعاش القوي في حركة السفر الدولية، تقدر ب68.7% من مستويات ما قبل أزمة "كوفيد-19" وبزيادة من 78.7% و 76% المسجلة في أبريل ومارس على التوالي.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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