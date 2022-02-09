تقدم بنك أبوظبي الأول، وهو أكبر بنك في الإمارات، بعرض شراء للاستحواذ على حصة أغلبية لا تقل عن 51% من المجموعة المالية هيرميس، بسعر مبدئي 19 جنيه (1.2 دولار)، بحسب بيانات رسمية من هيرميس وهيئة الرقابة المالية المصرية.

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ويأتي عرض أبوظبي الأول، بعد نحو شهرين من استحواذ تحالف "الدار العقارية- القابضة" على حصة أغلبية نسبتها 85.5% في شركة سوديك العقارية المصرية، مقابل حوالي 6.1 مليار جنيه (387.8 مليون دولار).

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فهل هناك بعد معين لمثل هذه الصفقات ولماذا الآن؟

اهتمام خليجي

قالت رضوى السويفي، رئيسة قطاع البحوث في بنك استثمار الأهلي فاروس المصري، لزاوية عربي، إن صفقة الاستحواذ المحتملة على هيرميس، تظهر "اهتمام المؤسسات الخليجية بالسوق المصري بشكل عام".

وكان أبوظبي الأول استحوذ في يناير 2021 على بنك عوده مصر. ويعتبر من أكبر البنوك الأجنبية في السوق المصري، بحسب موقعه الإلكتروني.

وتعتبر الإمارات أكبر الدول العربية والثالثة عالميا بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، وتعمل الشركات التابعة لها في مصر بمجالات الإنشاءات والخدمات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتطوير العقاري والصناعة، بحسب موقع هيئة الاستثمار المصرية.

ولدى الإمارات تواجد كبير في القطاع المصرفي المصري من خلال بنوك: الإمارات دبي الوطني، وأبوظبي التجاري والمشرق.

تقييمات هيرميس

قالت السويفي إن الخبر إيجابي للسوق، لكن عرض الشراء جاء أقل من تقديراتها للقيمة العادلة لسهم هيرميس.

"تقديراتنا للقيمة العادلة لسهم هيرميس تتراوح، بين 20 و23 جنيه (1.3-1.5 دولار)، كنا نتمنى ألا يقل سعر العرض عن 20 جنيه، لكن عموما الخبر إيجابي، ويذّكر السوق بالتقييمات الرخيصة للأسهم، كما أنه سينعش أسهم هيرميس، وغيرها من بنوك الاستثمار المدرجة مثل جي أي كابيتال، وسي آي كابيتال، والتي يجري تداولها كلها بتقييمات منخفضة".

وارتفع سهم هيرميس بنحو 10% إلى حوالي 17.3 جنيه (1.1 دولار) عند الساعة 1:55 مساءا بتوقيت القاهرة، بعد أن وصل إلى حوالي 18.8 جنيه (1.2 دولار) بعد الإعلان عن الصفقة بدقائق.

وقال إيهاب رشاد من بنك الاستثمار "مباشر كابيتال" ، لزاوية عربي، إن تقديراتهم للقيمة العادلة لسهم هيرميس تبلغ 22 جنيه (1.4 دولار)، ويرى أنه "قد تدخل أطراف ثانية للمزايدة علي الصفقة في ظل الفرص الاستثمارية المتاحة للمجموعة خلال الفترة القادمة، خاصة أنها لاعب رئيسي في عدة مجالات أهمها بنوك الاستثمار والتأجير التمويلي والتمويل الاستهلاكي".

وقالت هبة منير محللة قطاع البنوك في شركة العربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية المصرية، والتي تغطي سهم هيرميس، في اتصال هاتفي مع زاوية عربي إن "أحدث تقدير للقيمة العادلة لسهم هيرميس من جانبنا في 14 نوفمبر الماضي، كان 18.20 جنيه، ومن ثم فإن العرض تقريبا في نفس المستوى، وهو خبر إيجابي لجميع الأطراف".

نبذة سريعة عن البنكين

هيرميس: أحد أبرز بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط، ويمتد تاريخها لأكثر من 37 عام، ولديها أعمال في 13 دولة، كما أنها مدرجة في البورصة المصرية، بحسب موقع الشركة وموقع البورصة المصرية.

وفي عام 2015 أضافت هيرميس نشاط التمويل غير المصرفي عبر ذراعها في هذا القطاع شركة هيرميس فاينانس، بحسب الموقع الإلكتروني للمجموعة المالية هيرميس.

وفي نوفمبر من العام الماضي أعلنت المجموعة المالية هيرميس أنها انتهت من إتمام صفقة الاستحواذ على 51% من بنك الاستثمار العربي، وهو ما يحولها إلى بنك شامل في السوق المصري.

بنك أبوظبي الأول: يعد أحد أبرز البنوك في دولة الإمارات، مقره الرئيسي في أبوظبي ولديه فروع في القارات الخمس، وفق موقع البنك الرسمي، وهو مدرج في بورصة أبوظبي أيضا.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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