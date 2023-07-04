البحرين- أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وانفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة والتي لها وجود راسخ في المملكة المتحدة والبحرين، اليوم أنهما تناقشان إنشاء منصة استثمارية لإدارة أصول سكن الطلاب في المملكة المتحدة.

يأتي هذا الإعلان ضمن سلسلة مبادرات يقودها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ، الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للمملكة المتحدة، لتعزيز العلاقات الاقتصادية بينها وبين مملكة البحرين.

في إطار هذه المبادرة الاستثمارية المقترحة ، ستقوم إنفستكورب بتطوير منصة استثمارية متخصصة في إدارة سكن الطلاب، والتي سيتم تملكها بشكل مشترك مع ممتلكات، حيث ستركز هذه المنصة على الاستحواذ و تجديد وتأجير أصول المنازل ذات المساكن المتعددة التابعة لإنفستكورب “Investcorp’s Houses in Multiple Occupation” في المملكة المتحدة والتي تدير حالياً محفظة تضم ما يقارب 1200 سرير في مدن نوتنغهام وبريستول وإكسيتر وليدز.

وتهدف المنصة الى الاستفادة من الطلب المتزايد على السكن من قبل الطلاب المحليين و الأجانب في المملكة المتحدة، حيث سيتم التركيز على استحواذ ما بين 700-1000 سرير إضافي سنويًا على مدار السنوات العديدة المقبلة، لتصبح المنصة أحد أكبر مشغلي منازل الطلاب ذات المساكن المتعددة في المملكة المتحدة بمرور الوقت.

تعليقاً على ذلك، قال سعادة الشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة: " نواصل العمل على تطوير وتعزيز أصول شركة ممتلكات من خلال البحث عن الفرص والمشاريع التي تضيف قيمة لمحفظتنا الاستثمارية من خلال الشراكات الاستراتيجية.

ومن خلال هذا التعاون مع إنفستكورب، نتوقع أن نكون قادرين على إنشاء أفضل منصة استثمارية في فئتها والتي ستركز على الاستفادة من الطلب المتزايد على سكن الطلاب في المملكة المتحدة".

أما ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب فقال: "نعتقد أن هناك نقصًا في أصول المنازل ذات المساكن المتعددة للطلاب المُدارة بطريقة سليمة والتي تتم صيانتها جيدًا وذات بدلات الإيجار المعقولة في المدن الجامعية الكبرى في المملكة المتحدة. ستسعى منصتنا إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها تفيد الطلاب وأولياء الأمور والنظام البيئي للجامعة والبلدات والمدن التي لدينا فيها أصول، ونعتقد أنه يمكن تطويرها بشكل أكبر من خلال الشراكة المقترحة مع ممتلكات. تتمثل أحد المكونات الرئيسية لفلسفة الاستثمار لدينا في إجراء ترقية كبيرة لطبيعة الأصول وتحسين امتثالها لمتطلبات الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات".

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نبذة عن "ممتلكات"

شركة ممتلكات البحرين القابضة هي صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين. وهي مُكَلَفَة بتنمية ثروة البحرين من خلال تحقيق استثمارات استراتيجية طويلة المدى وفق إطار حوكمة متين وقيم مالية سليمة ومستقرة، وتمتلك الشركة حصصًا في أكثر من 50 شركة تجارية تُغطي مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، العقارات والسياحة، الخدمات اللوجستية، التكنولوجيا والإعلام والاتصالات، الخدمات المالية، الخدمات العامة، السلع الاستهلاكية، الرعاية الصحية، والتعليم.

لمزيد من المعلومات عن "ممتلكات" زيارة الموقع www.mumtalakat.bh

نبــذة عن انفستكورب

انفستكورب هي شركة عالمية لإدارة الاستثمارات، متخصصة في الاستثمارات البديلة في الشركات الخاصة، العقارات، إدارة الدين، استراتيجيات العائدات المطلقة، حصص في الشراكات العامة، البنى التحتية وإدارة أصول التأمين. ومنذ تأسيسها عام 1982، ركزت الشركة على تحقيق عائدات جذابة لعملائها مع نمو أعمال شركاتنا من خلال استثمارات منضبطة، فريق عمل متميّز، وجودنا الدولي ونهجنا المبتكر.

تستثمر انفستكورب جزءاً كبيراً من رأس مالها الخاص في المنتجات التي تقدمها لعملائها، مما يضمن أن مصالح الشركة تتوافق مع مصالح مستثمرينا وشركائنا. ونهدف للقيام باستثمارات مستدامة في المجتمعات التي نعمل ضمنها. ونحن نفخر بالشراكة مع عملائنا لتقديم حلول متوافقة مع احتياجاتهم.

يبلغ إجمالي الأصول المُدارة لدى مجموعة انفستكورب 50 مليار دولار أميركي. تملك انفستكورب 14 مكتباً، وتحديداً في الولايات المتحدة وأنحاء أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي وآسيا، بما في ذلك الهند والصين واليابان وسنغافورة. ويعمل في الشركة حوالي 500 موظف من 50 جنسية في مكاتبها.

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