مع انضمام خمسة صناديق تحوط إضافية إليه

مركز دبي المالي العالمي يعزز تصدره كأول مركز مالي في المنطقة يوقع اتفاقية مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل

الاتفاقية ترسخ مكانة مركز دبي المالي العالمي وجهةً إقليميةً مفضلة للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط

الاتفاقية تتيح للمركز التعاون مع شبكة اتحاد إدارة الاستثمار البديل التي تضم أكثر من 2,100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 ترليون دولار

العديد من صناديق التحوط التي تعتمد استراتيجيات استثمارية متنوعة ستنقل كبار موظفيها إلى دبي لإدارة محافظها الاستثمارية وأنشطة علاقات المستثمرين من المركز.

قائمة الصناديق الخمسة المنضمة إلى المركز تضم كلاً من "هدسون باي كابيتال"، و"آسيا ريسيرش كابيتال آند مانجمنت"، و"كينج ستريت"، و"بالياسني أسيت مانجمنت"، و"فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي"

قائمة شركات الأسهم الخاصة التي أسست مكاتب لها في المركز المالي خلال الربع الثاني 2023 تضم كلاً من "تي بي جي جلوبال" و"روك بوينت" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، الأمر الذي يعكس وتيرة النمو المتسارعة الأوسع الحاصلة ضمن فئات الاستثمار البديلة ومكانة المركز المتنامية كبيئة مزدهرة للشركات العالمية في قطاع الاستثمارات البديلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، اليوم عن توقيع اتفاقية هي الأولى من نوعها لمركز مالي في المنطقة مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل - الهيئة الأبرز عالمياً لتمثيل قطاع الاستثمار البديل والتي تضم في عضويتها أكثر من 2,100 شركة تدير صناديق تحوط و/أو أصول ائتمانية خاصة تفوق قيمتها 2.5 ترليون دولار. وتؤكد هذه الاتفاقية التزام اتحاد إدارة الاستثمار البديل طويل الأمد تجاه المنطقة، وتساهم في ترسيخ المكانة المتنامية للمركز بوصفه وجهة عالمية للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط.

وأكد عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، على مكانة دبي كوجهة مفضلة للاستثمارات البديلة وصناديق التحوط العالمية قائلاً: "يسرنا أن نكون أول مركز مالي في المنطقة يتعاون مع اتحاد إدارة الاستثمار البديل. وتساعدنا هذه الاتفاقية، بما تحققه من ابتكار وتعاون دولي، في استقطاب رؤوس الأموال وتوفير فرص النمو لصناديق التحوط عالية الأداء على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية. وتشكل الاتفاقية محطة مهمة لدبي ومركز دبي المالي العالمي تحديداً لدعم جهودنا في اجتذاب المواهب العالمية، والارتقاء بمستقبل القطاع المالي عبر توفير منظومة متينة ومترابطة تمكن شركات الاستثمار البديل على إدارة محافظهم العالمية بكفاءة عالية".

من جانبه، قال جاك إنجليس، الرئيس التنفيذي لاتحاد إدارة الاستثمار البديل: "بادرت العديد من شركات إدارة الاستثمار البديل –شملت أبرز الأسماء في القطاع – العام الماضي إلى افتتاح مكاتب لها في دولة الإمارات. وعلاوة على مهمة تمثيل أعضاءه في المنطقة منذ أكثر من 15 عاماً، يرصد اتحاد إدارة الاستثمار البديل فرص النمو الهائلة التي تزخر بها المنطقة والتي تؤهل الدولة من تبوؤ مكانة متقدمة باعتبارها مركز مالي عالمي للاستثمارات البديلة ولقطاع إدارة الأصول الأوسع. ويسرنا من خلال توقيع مذكرة التفاهم هذه أن نتعاون مع مركز دبي المالي العالمي لمواصلة تمكين أعضائنا في دبي ودعم تطور قطاع إدارة الأصول البديلة انطلاقاً من الموقع المميز الذي يحظى به مركز دبي المالي العالمي".

يتزامن توقيع مذكرة التفاهم مع استمرار تدفق شركات الاستثمار البديل وصناديق التحوط لتعزيز حضورها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي.

وتضم قائمة صناديق التحوط والتي هي بصدد تأسيس مكاتبها الإقليمية في مركز دبي المالي العالمي خلال الربع الثاني من هذا العام كلاً من: "هدسون باي كابيتال"، صندوق التحوط الذي يدير أصولاً بعدة مليارات من الدولارات وينشط في غرينتش ونيويورك وميامي ولندن؛ و"آسيا ريسيرش آند كابيتال مانجمنت لميتد"، شركة إدارة الأصول الخاصة التي تأسست عام 2011 وتتخذ من هونغ كونغ مقراً لها؛ و"كينج ستريت كابيتال"، شركة إدارة الأصول الرائدة التي تأسست عام 1995 وتدير أصولاً بقيمة 23 مليار دولار عبر قطاعات عدة من الأسواق العامة والخاصة؛ و"بالياسني أسيت مانجمنت"، صندوق التحوط الذي تأسس عام 2001 ويوظف ما يزيد على 1,000 خبير استثماري في مختلف المراكز المالية؛ و"فيريشن فاند مانجمنت إل إل سي"، صندوق التحوط متعدد الاستراتيجيات الذي تأسس عام 2008 ويركز على استراتيجيات الاستثمار العالمي. وستقوم هذه الشركات بنقل كبار موظفيها إلى مركز دبي المالي العالمي لإدارة محافظها الاستثمارية وأنشطة علاقات المستثمرين من خلاله.

وتشمل قائمة شركات الأسهم الخاصة التي أسست مكاتب لها في المركز كلاً من "تي بي جي جلوبال" و"روك بوينت" و"سي في سي كابيتال بارتنرز"، الأمر الذي يعكس النمو الأوسع في فئات الاستثمار البديلة.

يوفر مركز دبي المالي العالمي شبكة واسعة من الشركاء لمديري المحافظ الاستثمارية في دبي، ويسعى إلى توسيع منظومته هذه بشكل أكبر مع نمو عدد وأعمال شركات الاستثمار البديل التي تأسست فيه بما في ذلك صناديق التحوط على اختلاف استراتيجياتها الاستثمارية وشركات الوساطة الرئيسية وشركات التكنولوجية الناشئة.

ويساهم توسيع هذه المنظومة في دفع عجلة نمو المتداولين وشركات إدارة المحافظ الاستثمارية وفِرق الدعم بما يرسّخ مكانة دبي كمركز عالمي لصناديق التحوط. ويواصل المركز المالي تفاوضه مع صناديق تحوط عالمية تعتزم تأسيس مكاتب لها في المركز للاستفادة من باقته الواسعة والمتنامية من خدمات الدعم، بما في ذلك شركات الوساطة الرئيسية، ومكاتب المحاماة، والوكالات الاستشارية، وخبراء الضرائب.

وأكد تقرير حديث صادر عن "ريفينيتف"، إحدى شركات مجموعة بورصة لندن، بعنوان "دبي: المركز العالمي المقبل لصناديق التحوط. الآفاق والتطلعات"، على تنامي اهتمام شركات الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري بمنطقة الشرق الأوسط مقارنةً مع الأسواق الرئيسية الأقدم، حيث يسود جو من التفاؤل حيال المنطقة أوساط المستثمرين الذين يسعون إلى الحفاظ أو زيادة الانكشاف على الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري. اقرأ التقرير الكامل هنا.

تتنامى كذلك مكانة الإمارات كوجهة جذابة للمستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية، حيث تشير التقارير إلى أنها شهدت التدفق الأكبر لأصحاب المليارات في عام 2022؛ علماً أن إجمالي حجم الثروات الخاصة في الدولة تقدّر بحوالي 966 مليار دولار.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي أحد أبرز المراكز المالية على مستوى العالم والمركز المالي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، التي تضم أكثر من 72 بلداً بتعداد سكاني يبلغ 3 مليارات نسمة تقريباً، وناتج محلي إجمالي تقديري يبلغ 8 تريليون دولار أمريكي.

ويمتلك مركز دبي المالي العالمي سجلاً حافلاً بالإنجازات يمتدّ على مدى 20 عاماً على صعيد تعزيز حركة التجارة والتدفقات الاستثمارية عبر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وهو يشكّل جسراً يربط أسواق المنطقة المتسارعة النمو باقتصادات آسيا وأوروبا والأميركتين عبر دبي.

ويوفّر المركز بيئة عمل مثالية ومتكاملة تجمع بين هيئة تنظيمية عالمية ومستقلة ونظام قضائي فعّال يستند إلى مبادئ القانون العام الإنجليزي، بالإضافة إلى مجتمع أعمال نابض بالحيوية، يفوق تعداد القوى العاملة فيه 36.000 مهني لدى أكثر من 4300 شركة نشطة ومسجّلة، ما يجعله المجتمع الأكبر والأكثر تنوعاً من الكفاءات البشرية المتميّزة في المنطقة.

وتتمثّل رؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي عبر التقنيات المتطورة وتعزيز الابتكار وبناء الشراكات، وهو اليوم مركز عالمي مستقبلي رائد للقطاع المالي والابتكار، ويوفر البيئة الأكثر شمولية لقطاع التكنولوجيا المالية ورأس المال الجريء على مستوى المنطقة، ويشمل ذلك توفير حلول ترخيص فعّالة ومنظومة تشريعية هادفة وبرامج مسرعات الابتكار وخدمات تمويل الشركات الناشئة في مرحلة النمو.

ويوفّر مركز دبي المالي العالمي مجموعة متنوعة من خيارات التجزئة والمطاعم العالمية، وغير ذلك من المعارض الفنية والشقق السكنية والفنادق الفاخرة والمساحات العامة. ويواصل المركز مكانته الريادية كأحد أبرز وجهات الأعمال والحياة العصرية في دبي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

استشارية – التسويق والاتصال المؤسسي

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