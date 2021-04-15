توقعت شركة بوينج لصناعة الطائرات استمرار تدفق التمويلات العالمية والمتنوعة لقطاع الطيران، في الوقت الذي يواصل فيه القطاع التأقلم مع تداعيات جائحة فيروس كورونا وتسارع وتيرة توزيع اللقاحات.

جاء ذلك في تقرير توقعات السوق السنوي لتمويل الطائرات، والذي يعكس رؤية العملاق الأمريكي لاتجاهات وتغيرات السوق، ويقيِم مصادر تمويل شراء الطائرات التجارية الجديدة.

وقال تيم مايرز، رئيس شركة بوينج كابيتال، في بيان للشركة اليوم، إنه "لا تزال هناك سيولة كافية في السوق لعملائنا بشكل عام، كما نتوقع أن تتحسن مستوياتها بشكل أكبر مع بدء انتعاش قطاع السفر".

وكان عام 2020 هو الأسوأ بالنسبة لقطاع الطيران بسبب جائحة فيروس كورونا إذ انخفض الطلب العالمي على الطيران بنسبة 65.9% مقارنة بعام 2019. وتحتاج شركات الطيران العالمية إلى 70-80 مليار دولار أخرى من الدعم الحكومي لتجاوز الأزمة الناجمة عن وباء كورونا، وفقا لرئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

أهم ما جاء في التقرير

- على مستوى الصناعة، بلغ حجم عمليات التمويل لتسليم الطائرات التجارية 59 مليار دولار أي ما يعادل انخفاضاً بنسبة 40% مقارنة مع العام 2019.

- نفّذ مؤجرو الطائرات عدد كبير من معاملات البيع وإعادة الإيجار في 2020 وارتفعت نسبة الأسطول المؤجر على مستوى الصناعة إلى 46%.

- ساعدت البنوك التجارية في 2020 في تلبية حاجة صناعة الطيران للسيولة في وقت مبكر بعد بدء الجائحة، لكن الديون المصرفية طويلة الأجل أصبحت أحد أشكال التمويل الأقل استخدام.

- واصل المستثمرون من المؤسسات والصناديق التمويلية البحث عن فرص في قطاع الطيران في ظل توقف بعض الممولين مؤقتاً واتساع هامش الائتمان في القطاع.

- من المتوقع أن يصل حجم أسطول الطائرات التجارية العالمي إلى 48.4 ألف طائرة طائرة بحلول عام 2039 مقارنة مع العدد الحالي وهو 25.9 ألف طائرة.

(إعداد: مريم عبد الغني، وقد عملت مريم سابقا في عدة مؤسسات إعلامية من بينها موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وتلفزيون الغد العربي)

(تحرير أحمد فتيحة، للتواصل: ahmed.feteha@refinitiv.com)

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