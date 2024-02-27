دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن المشرق، أحد المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن تقديم تسهيلات قرض مشترك لمدة عام بقيمة 88 مليون دولار أمريكي لصالح بنك "أغروبنك" التجاري المساهم (Agrobank).

ولعب المشرق في هذه الصفقة دور المنسق الوحيد، والمنظم الرئيسي المفوض، ومدير الاكتتاب، ووكيل التسهيلات. وتجاوز حجم الاكتتاب في هذه الصفقة، التي تعد الأولى من نوعها لصالح بنك مملوك للدولة في أوزبكستان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حجم التمويل المطروح بنسبة 75%، وسيتم استخدام الأموال في الأنشطة والأعمال العامة للبنك.

وفي معرض تعليقه على هذه الصفقة، قال جويل فان دوسن، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: "نحن سعداء للغاية بدورنا في عقد هذه الصفقة التاريخية مع أغروبنك، والذي يتيح لنا أن نكون جزءاً من رحلة نمو البنك. وسوف يساهم هذا التعاون بدعم التزام المشرق بتعزيز النمو في الأسواق الناشئة ودعم الشركات الصغيرة العاملة في قطاعات حيوية، مثل قطاع الزراعة".

جدير بالذكر أن التسهيل التمويلي أُطلق في البداية بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي، وأُغلق عند 88 مليون دولار أمريكي، وذلك بسبب الاهتمام الكبير في السوق من مستثمرين في الشرق الأوسط وأوروبا ومنطقة رابطة الدول المستقلة. كما تنطوي هذه الصفقة على أهمية خاصة، إذ أنها ركزت على أسواق خارج تلك التي تلجأ إليها البنوك الأوزبكية تقليدياً. وتتيح هذه الصفقة لبنك أغروبنك تنويع قاعدة تمويله، والوصول إلى مصادر جديدة للسيولة. وقد جاءت هذه الصفقة بعد حملات ترويجية إقليمية متعددة نظمها المشرق لصالح أغروبنك.

هذا ويعد أغروبنك، أحد أكبر البنوك في أوزبكستان من حيث الأسهم، وهو يخضع لسيطرة الحكومة الأوزبكية بشكل مباشر، من خلال وزارة المالية وصندوق أوزبكستان للإنشاء والتعمير. كما يلعب البنك أيضاً دوراً مهماً في تنفيذ المخطط الحكومي لتوفير تمويل بأسعار معقولة للمزارعين والشركات الزراعية. ويمتلك البنك شبكة توزيع واسعة تضم 171 فرعاً و183 بنكاً صغيراً و346 مكتباً نقد تنتشر في جميع أنحاء البلاد، وتخدم 3.6 مليون عميل، بما في ذلك شركات صغيرة، ومؤسسات تجارية وزراعية، ومزارعين وشركات عائلية أخرى وأفراد.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

#بياناتشركات

-انتهى-