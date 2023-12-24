لجأت بنوك مصرية، لتأجيل تفعيل المعاملات الدولية للبطاقات الائتمانية الجديدة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها، فيما تتواصل أزمة سيولة دولارية في البلاد التي تواجه صعوبات لتوفير الدولار.

ووفق صحف محلية، بدأ تطبيق هذا الإجراء في بنكي الأهلي ومصر الحكوميين، فيما تدرس عدة بنوك تأجيل تفعيل البطاقات الائتمانية للتعامل بالعملة الأجنبية المصدرة حديثا، لمدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بسبب ضغوط الطلب على الدولار وصعوبة توفيره.

وتواجه مصر صعوبات في توفير الدولار، ولا يزال السعر الرسمي للدولار عند مستوى 31 جنيه، فيما وصل السعر في السوق الموازي إلى 52 جنيه، لكن السوق يتوقع خفض جديد للجنيه ضمن إجراءات اقتصادية تسهل مراجعة برنامج صندوق النقد الدولي مع الحكومة خاصة مع نهاية انتخابات رئاسية أجريت هذا الشهر، وجددت للرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي 6 سنوات في الحكم.

وتترقب الحكومة مراجعتين مؤجلتين للبرنامج الاقتصادي الذي وقعته مع الصندوق في ديسمبر الماضي، وحصلت منه على شريحة واحدة فقط. فيما تسرع الحكومة تنفيذ برنامج للطروحات ببيع حصص في 32 شركة أعلنته هذا العام لدعم التدفقات الدولارية.

وقال إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع في بنك مصر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري عمرو أديب مساء الجمعة، إنه سيتم فتح حد الاستخدام الخارجي لكروت الائتمان (التي تستخدم للدفع أو السحب بالعملات الأجنبية داخل أو خارج مصر) التي يتم إصدارها بداية من يوم الأحد بعد 6 شهور من تاريخ الإصدارات.

"بالنسبة للإصدارات الجديدة فقط.. من يوم الأحد الإصدارات الجديدة هيبقى الكارت بيصدر وكل حاجة لكن مبيتفتحش حد الاستخدام الخارجي قبل 6 شهور،" وفقا لما قاله درة.

ووجه المذيع سؤال قال فيه "يعني أنا لو مطلع كارت من شهرين تلاتة أقدر استخدمه في الخارج.. إنما أي كارت من بعد يوم الأحد ده مش هيشتغل غير بعد ما تثبتلي بعد 6 شهور أنك جاد في الموضوع ده،" ليرد درة قائلا: "تمام .. مضبوط"، لكنه لم يوضح ماذا على العميل إثباته خلال الستة أشهر.

وكانت بنوك في مصر، أبلغت عملاءها في أكتوبر الماضي، عبر رسائل نصية، أنها أوقفت أو تعتزم تعليق العمليات بالعملة الأجنبية على بطاقات الخصم المرتبطة بحسابات بالجنيه المصري.

للمزيد:الدولار يرتفع في السوق الموازية بمصر إلى 52 جنيه

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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