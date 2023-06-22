القاهرة : حقق بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، صافي أرباح بلغ 4.79 مليار جنيه مصري، وفقًا للقوائم المالية عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، بارتفاع بلغت نسبته 572% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ووصلت قيمة إجمالي الودائع في نهاية الربع الأول من العام الحالي إلى 190 مليار جنيه لتسجل ارتفاعًا بنسبة 37% عن 31 ديسمبر 2022، في الوقت الذي بلغت فيه قيمة صافي محفظة القروض 79 مليار جنيه بارتفاع بلغت نسبته 62% عن 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي أصول البنك مسجلًا 275 مليار جنيه بزيادة بلغت 33% عن 31 ديسمبر 2022.

وفيما يخص صافي الدخل من العائد فقد بلغ 3.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة قدرها 131% عن الفترة ذاتها من العام الماضي وبلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 544 مليون جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 70% مقارنة بالفتره ذاتها من العام الماضي.

في هذا السياق، قال السيد/ محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر: "تأتي نتائج الربع الأول من العام الحالي تأكيدًا على جدوى استراتيجية البنك لقيادة القطاع المصرفي في مصر، وذلك بعد النتائج الايجابية التي حققناها في العام المالي المنصرم. وإننا حريصون على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا في الفترة المقبلة لزيادة هذه الوتيرة التصاعدية من الأداء المتميز والبناء عليه في الفترات المتبقية من العام المالي الحالي؛ لتحقيق رؤيتنا في التوسع والنمو في السوق المصرية وخدمة مختلف فئات المجتمع."

وقد أعلن البنك في وقت سابق عن نتائجه المالية في العام الماضي 2022، والذي شهد أداءً متميزًا كان نتاج خطة طموحة للعمل في السوق المصرية تشتمل على تلبية احتياجات العملاء من مختلف الفئات وتزويدهم بأحدث الخدمات والمنتجات المصرفية المتكاملة والمخصصة لكل فئة على حدة، علاوة على استراتيجية شاملة للمسؤولية المجتمعية تتضمن دعمًا للعديد من المجالات؛ يأتي في مقدمتها الرياضة والفن والثقافة والاستدامة.

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نبذة عن بنك أبوظبي الأول مصر:

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، أحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر. وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 62 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما يحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم مجموعة واسعة من الحلول والمنتجات والخدمات المصرفية المصممة خصيصًا لتناسب احتياجات مُختَلف عملائه من المؤسسات الكبيرة، الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، بالتزامن مع توظيف خبراته الكبيرة لتقديم تجربة مصرفية متميزة تلبي تطلعات المساهمين ورواد الأعمال والاقتصاد المحلي.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم. وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط. كما يتمتع بنك أبوظبي الأول كذلك بمكانة رائدة في مجال الاستدامة على الصعيد الإقليمي، وهو جزء من مؤشر MSCI ESG Leaders، وFTSE4Good EM.

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