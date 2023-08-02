دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلن البنك التجاري الدولي (“CBI” أو "البنك") عن نتائجه المالية للنصف الأول من عام 2023.

وفيما يلي أبرز النتائج المالية للبنك:

ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 44٪ من 55 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 79 مليون درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2023.

ارتفاع صافي الدخل التشغيلي من 268 مليون درهم في النصف الأول من عام 2022 إلى 270 مليون درهم للنصف الأول من عام 2023.

ارتفاع القروض والسلفيات من 12 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022 إلى 12.3 مليار درهم إماراتي للنصف الأول من عام 2023.

وتعليقاً على أداء البنك خلال النصف الأول من هذا العام، قال السيد علي سلطان ركاض العامري، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي: " في البنك التجاري الدولي لدينا مبدأ رئيسي في العمل وهو "العملاء أولاً" حيث ترتكز معظم قراراتنا وأنشطتنا على كيفية خدمة عملائنا بشكل أفضل وتلبية احتياجاتهم المصرفية على الدوام. إن الابتكار هو جوهر ما نقوم به، حيث نسعى باستمرار إلى إيجاد طرق لتحسين حلولنا ورفع مستوى تجربة العملاء. نتيجة لهذا الالتزام الثابت، حققنا نجاحاً استثنائياً خلال النصف الأول من عام 2023، حيث وصلت صافي أرباحنا إلى 79 مليون درهم إماراتي. وبخلاف الحديث عن النجاح المالي للبنك، تمتد رؤيتنا إلى دعم اقتصادنا الوطني والعمل على تمكين عملائنا ومساندتهم في تحقيق طموحاتهم. "

#بياناتشركات

- انتهى -

نبذة عن البنك التجاري الدولي:

يعتبر البنك التجاري الدولي، الذي تأسس في عام 1991 في إمارة رأس الخيمة ويقع مقره الرئيسي في دبي، أحد أبرز المصارف المتخصصة في تقديم الخدمات المصرفية للشركات والأفراد، بالإضافة إلى نافذته المتنامية للخدمات المصرفية الإسلامية. وهو مدرج في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX) وحاصل على تصنيف ائتماني بدرجة “BBB+” مع "نظرة مستقبلية مستقرة" من وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني. ويخضع البنك لإشراف ورقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

وتجدر الإشارة إلى أن أغلبية أسهم البنك مملوكة لمساهمين إماراتيين، كما أن أغلبية أعضاء مجلس إدارته هم من مواطني دولة الإمارات.

ويوفر البنك لعملائه مجموعة شاملة من المنتجات المصرفية والحلول المالية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء من فئتي الشركات والأفراد إلى جانب الخدمات المصرفية الإسلامية، بدءاً من القروض والخدمات التجارية مروراً بإدارة النقد وحلول الخزينة وصولاً إلى الحسابات المصرفية الشخصية وبطاقات الائتمان والتمويل العقاري.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

البنك التجاري الدولي:

توفيق عثمان Toufik.Osman@cbi.ae