نمو إجمالي الدخل بنسبة 49 % على أساس سنوي، ليصل إلى 9.3 مليار درهم إماراتي.

نمو قوي في صافي الأرباح بنسبة 15 % على أساس سنوي ل ي صل إلى 3.1 مليار درهم إماراتي

توسعت الميزانية العمومية بنسبة 4.0 ٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى ما يقارب 300 مليار درهم إماراتي.

استمرار تحسن معدل العائد على حقوق الملكية الملموسة ليبلغ 18.2 %، بارتفاع بلغ 120 نقطة أساس منذ بداية العام حتى تاريخه.

أعلن بنك دبي الإسلامي، المدرج في سوق دبي المالي تحت رمز التداول(DIB)، البنك الإسلامي الأكبر في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن نتائجه المالية للفترة المنتهية بتاريخ 30 يونيو 2023.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2023:

سجل صافي الأرباح للمجموعة نموا بنسبة 15 % على أساس سنوي ليصل إلى 3,111 مليون درهم إماراتي مقابل 2,700 مليون درهم إماراتي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، وضبط خسائر انخفاض القيمة، والإدارة الحكيمة للتكاليف.

نموا بنسبة % على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي. ويأتي هذا النمو على خلفية ارتفاع الإيرادات الرئيسية، وضبط خسائر انخفاض القيمة، والإدارة الحكيمة للتكاليف. سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3 % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى 251 مليار درهم إماراتي، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2023 إلى حوالي 45 مليار درهم إماراتي، مقارنة مع 33 مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي.

نمواً بنسبة % حتى تاريخه من العام، ليصل إلى مليار درهم إماراتي، كما وصل إجمالي التمويلات الجديدة واستثمارات الصكوك في النصف الأول من عام 2023 إلى حوالي مليار درهم إماراتي، مقارنة مع مليار درهم إماراتي في الفترة نفسها من العام الماضي. بلغ إجمالي الدخل 9,309 مليون درهم إماراتي مقارنة مع 6,265 مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة 49 % على أساس سنوي.

مليون درهم إماراتي مقارنة مع مليون درهم إماراتي، مسجلاً نمواً قوياً بنسبة % على أساس سنوي. حقق صافي الإيرادات التشغيلية نمواً قوياً بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,580 مليون درهم إماراتي.

نمواً قوياً بنسبة 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى مليون درهم إماراتي. بلغ صافي الأرباح التشغيلية 4,109 مليون درهم إماراتي مسجلاً نمواً بنسبة 12 ٪ على أساس سنوي مقارنة مع 3,684 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022.

مليون درهم إماراتي مسجلاً نمواً بنسبة ٪ على أساس سنوي مقارنة مع مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. توسعت الميزانية العمومية بنسبة 4.0 ٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي 300 مليار درهم إماراتي.

بنسبة ٪ حتى تاريخه من العام لتصل إلى حوالي مليار درهم إماراتي. وصلت ودائع المتعاملين الآن إلى 211 مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته 39 % من قاعدة ودائع المتعاملين لدى البنك، وأدت بيئة المعدلات المرتفعة إلى زيادة مساهمة الودائع الاستثمارية في إجمالي الودائع إلى 61 ٪ مرتفعةً من 56 ٪ في نهاية عام 2022. وقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير اتجاهاً محسّناً على أساس ربع سنوي مرتفعة بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي.

الآن إلى مليار درهم إماراتي، حيث تشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير ما نسبته % من قاعدة ودائع المتعاملين لدى البنك، وأدت بيئة المعدلات المرتفعة إلى زيادة مساهمة الودائع الاستثمارية في إجمالي الودائع إلى ٪ مرتفعةً من ٪ في نهاية عام 2022. وقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير اتجاهاً محسّناً على أساس ربع سنوي مرتفعة بمقدار مليار درهم إماراتي. بلغت خسائر انخفاض القيمة 959 مليون درهم إماراتي مقابل 948 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بارتفاع طفيف قدره 1.2 %، إلا أنها انخفضت بنسبة 7% في الربع الثاني من عام 2023 على أساس ربع سنوي، وبنسبة 13% على أساس سنوي.

مليون درهم إماراتي مقابل مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022، بارتفاع طفيف قدره %، إلا أنها انخفضت بنسبة 7% في الربع الثاني من عام 2023 على أساس ربع سنوي، وبنسبة 13% على أساس سنوي. انخفض معدل التمويلات غير العاملة ليصل إلى 6.35 ٪، مقارنة مع 6.46 ٪ في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 11 نقطة أساس.

ليصل إلى ٪، مقارنة مع ٪ في نهاية عام 2022، أي أقل بـِ 11 نقطة أساس. تحسن معدل التكلفة إلى الدخل ليصل إلى 26.4 ٪، أي أقل بـِ 50 نقطة أساس على أساس سنوي.

ليصل إلى ٪، أي أقل بـِ نقطة أساس على أساس سنوي. حافظت السيولة على مستويات جيدة مع وصول نسبة تغطية السيولة إلى 159 %.

إلى %. تحسن معدل العائد على الموجودات حيث بلغ 2.1 % (بارتفاع بلغ 13 نقطة أساس حتى تاريخه) ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 18.2 % (بارتفاع بلغ 120 نقطة أساس حتى تاريخه).

% (بارتفاع بلغ نقطة أساس حتى تاريخه) ومعدل % (بارتفاع بلغ نقطة أساس حتى تاريخه). حافظت معدلات رأس المال على قوتها مع وصول معدّل الشقّ الأول بالنسبة لرأس المال المشترك ( CET1 ) إلى 13.4 % (بارتفاع بلغ 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدل كفاية رأس المال ( CAR ) إلى 17.9 % (بارتفاع بلغ 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية. وبلغ إجمالي حقوق الملكية 44 مليار درهم إماراتي .

الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي دخل البنك في النصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 9,309 مليون درهم إمارتي، بنمو قوي نسبته 49% على أساس سنوي، مقارنة مع6,265 مليون درهم إمارتي، وذلك على خلفية تحقيق دخل قوي من الموجودات التمويلية. ويتجلى هذا الانتعاش في صافي الإيرادات التشغيلية للبنك، والذي سجل نمواً بلغت نسبته 11٪ على أساس سنوي ليصل إلى 5,580 مليون درهم إماراتي، مقارنة مع5,039 مليون درهم إماراتي في العام الماضي.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل إلى4,109 مليون درهم إماراتي مقابل 3,684 مليون درهم إماراتي. وبلغت رسوم انخفاض القيمة 959 مليون درهم إماراتي، بارتفاع طفيف نسبته 1.2% على أساس سنوي. ومع ذلك، انخفضت هذه الرسوم في الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى 463 مليون درهم إماراتي، بانخفاض نسبته 7٪ على أساس ربع سنوي و13٪ على أساس سنوي.

وسجلت النفقات التشغيلية نموًا بلغ 8.5% على أساس سنوي، لتصل إلى1,471 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، مقابل 1,355 مليون درهم إماراتي للفترة نفسها من العام السابق. وتمضي خطط النمو للبنك على قدم وساق بما في ذلك التحسينات المستمرة على الخدمات المصرفية والمعاملات الرقمية، فضلاً عن تعزيز رحلة تجربة المتعاملين. وعلى خلفية ارتفاع الإيرادات وضبط نمو النفقات، تم تعزيز معدل التكلفة إلى الدخل ليبلغ 26.4% بتراجع قدره 50 نقطة أساس على أساس سنوي.

ونتيجة لذلك، شهد صافي الأرباح للمجموعة نمواً قوياً بنسبة 15% على أساس سنوي ليصل إلى 3,111 مليون درهم إماراتي (وهو الأعلى صافي في تاريخ البنك خلال الفترة المستعرضة) مقارنة مع 2,700 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. ووصل صافي الأرباح في الربع الثاني من عام 2023 إلى 1,605 مليون درهم إماراتي، بنمو نسبته 6.6٪ على أساس ربع سنوي و18٪ على أساس سنوي.

وشهد هامش صافي الأرباح نمواً ليبلغ نسبة 3.2% (بارتفاع بلغ 40 نقطة أساس على أساس سنوي)، كما بلغ معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية الملموسة 2.1% و18.2%، بارتفاع بلغ 10 نقطة أساس 120 نقطة أساس على التوالي منذ بداية العام حتى تاريخه.

اتجاهات الميزانية العمومية

سجل صافي التمويلات واستثمارات الصكوك نمواً بنسبة 5.3% حتى تاريخه من العام ليصل إلى 251 مليار درهم إماراتي مقارنة مع 238 مليار درهم إماراتي للسنة المالية 2022. وارتفع صافي المجودات التمويلية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 2٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما توسعت محفظة استثمارات الصكوك، التي تعد من مجالات التركيز الأساسية للبنك، بنسبة 18% حتى تاريخه من العام لتصل إلى 61 مليار درهم إماراتي.

كما شهد بنك دبي الإسلامي نمواً سنوياً صحياً في إجمالي التمويلات الجديدة والصكوك خلال النصف الأول من عام 2023، لتصل إلى حوالي 45 مليار درهم إماراتي، بزيادة بلغت 36٪ مقارنة مع 33 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من العام 2022. وسجل البنك نمواً في إجمالي التمويلات المؤسسية بنحو 21 مليار درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 23% على أساس سنوي)، ويرجع ذلك أساساً إلى صفقات مع شركات كبيرة، في حين بلغت الاكتتابات الجديدة لتمويلات الأفراد 10 مليار درهم إماراتي (بزيادة نسبتها 19% على أساس سنوي)، مما يدل على نجاح البنك في توزيع وتوظيف الموجودات التمويلية في مختلف القطاعات على الرغم من التقلبات المستمرة في السوق. واستمرت عمليات السداد الروتينية بقيمة 13 مليار درهم إماراتي و8 مليار درهم إماراتي من تمويلات الشركات والأفراد على التوالي في التدفق في ظل بيئة المعدلات المرتفعة. وعلاوة على ذلك، أدت السيولة الزائدة في السوق إلى تسويات مبكرة وسداد دفعات مسبقة بلغت قيمتها أكثر من 6 مليار درهم إماراتي، جاءت معظمها عبر محفظة التمويلات المؤسسية. وعلى الرغم من ذلك، سجل البنك أداء إيجابياً في دفتر التمويلات محققاً 3.5 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023.

وسجلت ودائع المتعاملين 211 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023 بزيادة قدرها 6% حتى تاريخه من العام، وذلك على خلفية زيادة الودائع المؤسسية بنسبة 5٪، وزيادة ودائع الأفراد بنسبة 8٪. واستقرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير عند 81 مليار درهم إماراتي لتمثل حوالي 39% من الودائع. ومع ذلك، فقد أظهرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على أساس ربع سنوي تحسناً بمقدار 1.5 مليار درهم إماراتي. واستمر التحول إلى ودائع الوكالة خلال هذه الفترة وذلك بسبب المعدلات العالمية الحالية. ويتجلى ذلك في الزيادة التي شهدتها محفظة ودائع الوكالة (الودائع الاستثمارية) والتي ارتفعت بنسبة 16٪ منذ بداية العام حتى تاريخه، لتشكل حصة أعلى تبلغ 61٪ من إجمالي الودائع مقارنة مع 56٪ في نهاية عام 2022. وبلغت نسبة تغطية السيولة 159% مرتفعة من 150% للسنة المالية 2022، لتبقى أعلى من المتطلبات التنظيمية، مما يعكس قوة سيولة البنك.

وتحسنت نسبة التمويلات غير العاملة لتبلغ 6.35%، بانخفاضٍ معدله 11 نقطة أساس مقارنة بنهاية عام 2022. واستمرت التسديدات من شركة NMC وبنك نور، مما أدى إلى تراجع بنسبة 10٪ للتمويلات غير العاملة الخاصة بالشركتين. كما ازدادت نسبة التغطية لكلا الشركتين، حيث ارتفعت نسبة تغطية شركة NMC بمعدل 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام لتصل إلى 77٪، وبمعدل 800 نقطة أساس لبنك نور لتصل إلى 36٪. وشهدت التمويلات الأساسية المتعثرة لبنك دبي الإسلامي ارتفاعاً بلغ 1.2% حتى تاريخه من هذا العام لتصل إلى 10.9 مليار درهم إماراتي، بتغطية جيدة عند 84%.

وارتفعت تمويلات المرحلة الثانية بنسبة 17% حتى تاريخه لتبلغ الآن 18 مليار درهم إماراتي، وذلك على خلفية التدفقات بين مراحل التمويلات. وتبعاً لذلك، تحسنت تغطية المرحلة الثالثة لتصل إلى حوالي 62.9% (بارتفاع بلغ 170 نقطة أساس) مقارنة مع السنة المالية 2022، وذلك على خلفية التحصيلات.

كما شهدت نسبة التغطية النقدية تحسناً لتصل إلى 81% (بارتفاع قدره 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام، و700 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من عام 2022)، وكذلك نسبة التغطية الإجمالية بما فيها الضمانات بشكل كبير حيث بلغت 113% (بارتفاع قدره 300 نقطة أساس حتى تاريخه من العام و1000 نقطة أساس مقارنة مع النصف الأول من عام 2022)، في تأكيد على التزام بنك دبي الإسلامي بتحسين نسبة التغطية. وبلغت تكلفة المخاطر على إجمالي الموجودات التمويلية 74 نقطة أساس مقارنة مع 84 نقطة أساس في عام 2022، بتحسن نسبته 10 نقطة أساس حتى تاريخه من العام.

وحافظت معدلات الرسملة على قوتها، حيث بلغ معدل كفاية رأس المال 17.9%(بارتفاع قدره 30 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، ومعدّل الشق الأول بالنسبة لرأس المال المشترك (CET1) 13.4% (بارتفاع قدره 50 نقطة أساس حتى تاريخه من العام)، وكلاهما أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية.

أداء الأعمال (في النصف الأول من عام 2023):

سجلت أعمال الخدمات المصرفية للأفراد 54 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 4% مقارنة مع 52 مليار درهم إماراتي للعام 2022. وبلغت قيمة إجمالي الإصدارات الجديدة خلال الفترة 10 مليار درهم إماراتي مرتفعةً مقارنة مع 8.6 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وسجل هذا القطاع نمواً قوياً لا سيما في مجال تمويل السيارات والذي شهد نمواً بنسبة 30% على أساس سنوي، والتمويل الشخصي الذي ارتفع بنسبة 15٪ على أساس سنوي في إجمالي الإصدارات الجديدة. وحققت خدمات الأفراد إيرادات بلغت2.4 مليار درهم إماراتي خلال العام، بزيادة قدرها 26% على أساس سنوي مقارنة مع 2 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت العائدات الإجمالية لتمويلات الأفراد بواقع 87 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.6%. وتجدر الإشارة إلى أن ودائع المتعاملين سجلت نمواً بنسبة 8٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، لتصل إلى 85 مليار درهم إماراتي على خلفية الزخم الكبير للودائع الاستثمارية التي جذبت اهتماماً متزايداً من المعاملين، في حين حافظت الحسابات الجارية وحسابات التوفير على استقرارها منذ بداية العام حتى تاريخه عند 49 مليار درهم إماراتي.

وتبلغ قيمة محفظة الخدمات المصرفية للشركات الآن 136 مليار درهم إماراتي، بزيادة نسبتها 1.5% حتى تاريخه من العام، مدعومة بشكل أساسي من قطاعات تمويل السيارات والمؤسسات المالية والمرافق. وبلغ إجمالي التمويلات المؤسسية الجديدة 21 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2023، بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، كما بلغ سداد المدفوعات والتسويات المبكرة 19.5 مليار درهم إماراتي. وسجلت إيرادات هذا القطاع نمواً كبيراً لتصل إلى 2.3 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 39٪ على أساس سنوي مقارنة مع 1.6 مليار درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2022. وارتفعت عائدات محفظة التمويل المؤسسي بمعدل 324 نقطة أساس على أساس سنوي لتصل إلى 6.21٪، مقارنة مع 2.97%. أما على صعيد التمويل، فقد ارتفعت ودائع الشركات بنسبة 5٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، بينما تأثرت الحسابات الجارية وحسابات التوفير مع قيام الشركات الكبيرة بتدوير ودائعها إلى حسابات استثمارية ذات عائدات أعلى.

أبرز محطات الأعمال (للربع الثاني من عام 2023):

أطلق بنك دبي الإسلامي " alt " ، العلامة الرقمية الجديدة والشاملة، التي تعد حلاً مصرفياً رقمياً شاملاً يجمع بين جميع العروض والقدرات الرقمية لبنك دبي الإسلامي تحت مظلة واحدة، مما يوفر للمتعاملين تجربة مصرفية سلسة وخالية من المتاعب. وتجمع المنصة أكثر من 135 خدمة رقمية عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للهاتف المتحرك، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والواتساب وأجهزة الصراف الآلي. وتتيح هذه المنصة الشاملة لجميع الاحتياجات المصرفية للمتعاملين فتح حساب مصرفي في غضون دقائق معدودة، والتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي أو على بطاقات ائتمان، وتحويل الأموال محلياً أو دولياً، وسداد المدفوعات، وغيرها الكثير. وتم تصميم هذه العلامة الرقمية لجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر ملاءمة للمتعاملين، عبر العديد من نقاط الاتصال المختلفة. وتقدم " alt " تجربة مصرفية سهلة وفعالة من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة.

، العلامة الرقمية الجديدة والشاملة، التي تعد حلاً مصرفياً رقمياً شاملاً يجمع بين جميع العروض والقدرات الرقمية لبنك دبي الإسلامي تحت مظلة واحدة، مما يوفر للمتعاملين تجربة مصرفية سلسة وخالية من المتاعب. وتجمع المنصة أكثر من 135 خدمة رقمية عبر تطبيق بنك دبي الإسلامي للهاتف المتحرك، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت والواتساب وأجهزة الصراف الآلي. وتتيح هذه المنصة الشاملة لجميع الاحتياجات المصرفية للمتعاملين فتح حساب مصرفي في غضون دقائق معدودة، والتقدم بطلب للحصول على تمويل شخصي أو على بطاقات ائتمان، وتحويل الأموال محلياً أو دولياً، وسداد المدفوعات، وغيرها الكثير. وتم تصميم هذه العلامة الرقمية لجعل الخدمات المصرفية أسهل وأكثر ملاءمة للمتعاملين، عبر العديد من نقاط الاتصال المختلفة. وتقدم " " تجربة مصرفية سهلة وفعالة من خلال تسخير قوة التكنولوجيا المتقدمة. انطلاقاً من مكانته كمؤسسة تستند في جميع ما تقوم به إلى قيم "أنا أهتم – ICARE ”، وتهدف إلى تعزيز بيئة شمولية ومنتجة، أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق مركز " الأمانة "، أول مركز للرعاية الوالدية في مبنى النهدة بهدف دعم موظفي البنك لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتوفير الرعاية اللازمة للأبناء في مكان العمل.

”، وتهدف إلى تعزيز بيئة شمولية ومنتجة، أعلن بنك دبي الإسلامي عن إطلاق مركز " "، أول مركز للرعاية الوالدية في مبنى النهدة بهدف دعم موظفي البنك لتحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية وتوفير الرعاية اللازمة للأبناء في مكان العمل. إطلاق "الخدمة المتميزة" . أطلقت وحدة مركز الاتصال بالبنك "الخدمة المتميزة لمتعاملي خدمة "أعيان" و"وجاهة" المصرفيتين، حيث يتخصص فريق الخدمة في تقديم أفضل خدمة وتجربة للمتعاملين. وتعد "الخدمة المتميزة" مبادرة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للبنك والرامية لأن يصبح مؤسسة أقوى في التركيز على المتعاملين، مما يجعل رحلة متعاملينا مع البنك مجزية ومفيدة. ويتم ربط المتعاملين بالوكلاء المتخصصين خلال وقت أقصر بكثير، وتقديم الحلول اللازمة بشكل أسرع.

. أطلقت وحدة مركز الاتصال بالبنك "الخدمة المتميزة لمتعاملي خدمة "أعيان" و"وجاهة" المصرفيتين، حيث يتخصص فريق الخدمة في تقديم أفضل خدمة وتجربة للمتعاملين. وتعد "الخدمة المتميزة" مبادرة تتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للبنك والرامية لأن يصبح مؤسسة أقوى في التركيز على المتعاملين، مما يجعل رحلة متعاملينا مع البنك مجزية ومفيدة. ويتم ربط المتعاملين بالوكلاء المتخصصين خلال وقت أقصر بكثير، وتقديم الحلول اللازمة بشكل أسرع. فعالية تسلا في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب – دبي: في إطار جهود بنك دبي الإسلامي ومهمته الرامية إلى التوجه العالمي نحو الاستدامة، نظم فريق تمويل السيارات في البنك فعاليات مبيعات بالشراكة مع تسلا. وحققت هذه الفعاليات نجاحاً كبيراً، حيث أتيحت الفرصة للزوار والموظفين لتجربة سيارات تسلا الكهربائية، وأعرب متعاملو البنك عن اهتمامهم بخدمة " إڤولـــڤ – EVolve ” لتمويل السيارات الكهربائية من بنك دبي الإسلامي خلال هذه الفعالية.

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نبذة عن بنك دبي الإسلامي

يعد "بنك دبي الإسلامي"، الذي تأسس في عام 1975، أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث الموجودات وشركة مساهمة عامة ومدرجة في "سوق دبي المالي". ويقود البنك تطور قطاع التمويل الإسلامي العالمي، وهو كذلك أول بنك إسلامي متكامل الخدمات وثاني أكبر بنك إسلامي على مستوى العالم. وتتمتع المجموعة بموجودات تفوق 80 مليار دولار أمريكي ورأس مال في السوق يزيد عن 10 مليار دولار أمريكي، وقوى عاملة للمجموعة تفوق الـ 10,000 موظف و500 فرع تقريبا ضمن شبكة عالمية تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. يقدم البنك خدماته لأكثر من 5 مليون متعامل على مستوى المجموعة، ويوفر لقاعدة متعامليه التي تضم الأفراد والشركات والمؤسسات مجموعة متنامية من المنتجات والخدمات المبتكرة المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وفضلًا عن كونه أول وأكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة، يتمتع بنك دبي الإسلامي بحضور عالمي قوي كلاعب رئيسي في الترويج للخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية عبر أسواق مختلفة حول العالم. وقد أسس بنك دبي الإسلامي باكستان المحدود، وهو شركة مملوكة بالكامل لبنك دبي الإسلامي وأول بنك إسلامي في باكستان يقدم الخدمات المصرفية البلاتينية والخدمات المصرفية المميزة، بالإضافة إلى محفظة واسعة ومتنوعة من قنوات التوزيع البديلة. ويشكل إطلاق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا مطلع عام 2017 أول دخول للبنك إلى منطقة الشرق الأقصى، ويمتلك البنك ما يزيد عن 25% من أسهم البنك الإندونيسي. وفي شهر مايو 2017، منح البنك المركزي الكيني بنك دبي الإسلامي ترخيصاً لتأسيس شركة تابعة له في كينيا، تحت اسم بنك دبي الإسلامي كينيا المحدود. وقد تم تصنيف البنك على أنه بنك محلي مهم للنظام المالي D-SIB في عام 2017، كما استكمل في عام 2018 الاستحواذ على نور بنك ما يؤكد على مكانة بنك دبي الإسلامي كمؤسسة مصرفية رائدة في قطاع التمويل الإسلامي عالمياً. وفي عام 2021، رفع بنك دبي الإسلامي من حد تملك الأجانب حتى 40% ما يعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين العالميين في البنك.

يتمثل الهدف الرئيسي للبنك في جعل التمويل الإسلامي معياراً ثابتاً، بدلاً عن كونه بديلاً للخدمات المصرفية التقليدية حول العالم. وقد حصل البنك على العديد من الجوائز المرموقة التي تعتبر دليلاً راسخاً على جهوده في مختلف المجالات بما يشمل الخدمات المصرفية للأفراد، والخدمات المصرفية للشركات، والخدمات المصرفية الاستثمارية، فضلاً عن خدمات الاستشارات ومساهماته في مجال المسؤولية المجتمعية. ومما يدل على مكانته الرائدة في قطاع التمويل الإسلامي، حصول بنك دبي الإسلامي على لقب "أفضل بنك إسلامي" في العديد من المناسبات المرموقة ومحافل التكريم تقديرا لأداء البنك الاستثنائي من بين البنوك الإسلامية في العالم.

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