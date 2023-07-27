أرباح البنك ربع السنوية تبلغ 6.2 مليار درهم وتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 130% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 12.3 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، على خلفية النمو القوي للحسابات الجارية وحسابات التوفير إلى جانب التحسّن الجيد الذي شهدته أنشطة الإقراض. كما يشكل الربع الثاني من عام 2023 فترة قياسية من حيث قوة الأداء، حيث نما الدخل ليصل إلى 10.8 مليار درهم وارتفعت الأرباح إلى 6.2 مليار درهم، مما يعكس ازدهار الاقتصاد الإقليمي. وتعكس الزيادة الاستثنائية في الربح هوامش ربح أعلى ونمو الدخل غير الممول وانخفاض تكلفة المخاطر نتيجة عمليات التحصيل الكبيرة. كما عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث الودائع بإضافة 53 مليار درهم، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة. وأدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإنجاز صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5%، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعوداً بنظرة إيجابية. كما حققت جميع وحدات الأعمال في البنك نتائج أعلى من حيث الدخل والأرباح. وأتاح استثمار المجموعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الإطلاق الناجح للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة التي تشكل قوة دافعة لنمو الأعمال. ولاتزال الميزانية العمومية تواصل زخم أدائها القوي، ما يرسخ موقع بنك الإمارات دبي الوطني كقوة إقليمية بارزة أتاحت له الحصول على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023.

أبرز النتائج المالية للنصف الأول من العام 2023

نمو بنسبة 130% في الأرباح على خلفية ارتفاع الهوامش وتحسن مزيج الودائع والقروض وعمليات التحصيل الكبيرة

ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 50% ليصل إلى 21.3 مليار درهم على خلفية مزيج الودائع الممتاز لدينا وارتفاع أسعار الفائدة التي كان لها أثر واضح على تحسن الهوامش والنمو القوي في جميع قطاعات الأعمال والمنتجات

مزيج الودائع هو الركيزة القوية الرئيسية. نمت الودائع بواقع 53 مليار درهم في النصف الأول من العام 2023، بما في ذلك

37 مليار درهم من الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة

نمت قروض العملاء بشكل ملفت بلغت نسبته 5% في النصف الأول من العام 2023 مع تسجيل رقم قياسي في أنشطة قروض الأفراد وإغلاق صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة، مما أدى إلى تعديل التوجيهات الإرشادية بشكل إيجابي

ارتفع صافي هامش الفائدة بشكل كبير بواقع 110 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 3.96%

انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بشكل كبير بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تحسن جودة الائتمان، مما يعكس النهج الحصيف للمجموعة تجاه مخصصات الائتمان

تخطت الميزانية العمومية للمجموعة حاجز 800 مليار درهم للمرة الأولى على الإطلاق

ارتفاع ربحية السهم بشكل ملحوظ بنسبة 138% لتصل إلى 190 فلساً، أي بنسبة 92% لتصل إلى 211 فلساً

نال بنك الإمارات دبي الوطني جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023

إن استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة مكّنه من طرح خدمات ومنتجات جديدة تركز على العملاء وتدفع عجلة نمو الأعمال في المستقبل

عرض أسعار صرف العملات الأجنبية في الوقت الفعلي للعملاء، مما يعزز مكانتنا كبنك رائد في دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال صرف العملات الأجنبية

إطلاق تطبيق "ENBD X" المطور للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، لتقديم معيار جديد من التميز في خدمة العملاء

إضافة عرض جديد إلى البنك الرقمي Liv يستهدف جيل اليوم (Gen Now) وهي خاصية رائعة مصممة لأغراض الخدمات المصرفية الرقمية

ثلث حصة السوق من الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة

خدمة الدفع من "بنك الإمارات دبي الوطني باي" المصممة خصيصاً للتجار، تجمع أكثر من مليار درهم في أول 100 يوم

أول مُصدر لسندات وصكوك مقومة بالدرهم الإماراتي بعد تطوير منحنى عائد محلي من قبل وزارة المالية الإماراتية

إنجاز تكامل واجهة برمجة التطبيقات التجارية (API) مع هيئة كهرباء ومياه دبي، لنصبح البنك الإماراتي الوحيد الذي يقوم برقمنة هذه العملية، مما يوفر للعملاء معالجة مبسطة ومباشرة لمعاملاتهم

طرح خدمات أمين الحفظ العالمية في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي للأوراق المالية، مما يوفر للعملاء الإقليميين والأجانب حماية آمنة وفعالة للأصول عبر مناطق جغرافية متعددة

التداول الفوري في سوق أبوظبي للأوراق المالية. توفر شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية إمكانية تسجيل الدخول الرقمي والوصول الفوري للتداول للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

تقديم تسهيلات تمويل مشروع إلى إحدى أكبر الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة

بالتطلع نحو المستقبل، حيث تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ "COP28"، يقدم بنك الإمارات دبي الوطني حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية للعملاء، نظراً لدعم طموحاتهم بشأن تحقيق صافي انبعاثات صفرية وأهداف الاستدامة تشكل قوة دافعة للنشاط الاقتصادي

طرح منصة تداول عقود الكربون، حيث أصبح بنك الإمارات دبي الوطني أول بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة يُمكّن العملاء من تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بهم، ما يساعدهم على الامتثال لخطة عمل دولة الإمارات العربية المتحدة الهادفة إلى تحقيق صافي انبعاثات صفرية

حلول التمويل الأخضر المبتكرة المقدمة لعملائنا الإقليميين والعالميين

الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية – 75% من البطاقات الصادرة الآن هي بطاقات قائمة على التقنية البيومترية الصديقة للبيئة، ما يقلل من استهلاك البلاستيك

تعزيز الالتزام بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية من خلال إضافة أربعة فروع أخرى في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية حاصلة على شهادتي "ليد" البلاتينية و"ليد" الذهبية

توقيع تعهد تحقيق المساواة بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف ترسيخ التزام المجموعة بتحقيق المساواة والتنوع بين الجنسين

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني:

"حققت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني رقماً قياسياً بلغ 12.3 مليار درهم للنصف الأول من العام 2023، مما يعكس الحضور الإقليمي المتزايد للمجموعة ورؤيتها الثاقبة من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الذي يسرّع وتيرة طرح وتسليم المنتجات الجديدة ويدفع عجلة النمو.

يفخر بنك الإمارات دبي الوطني بالاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، والتي تمكن خلالها من أن يصبح واحداً من البنوك الرائدة في المنطقة، حيث يقدم خدماته إلى أكثر من 20 مليون عميلاً في 13 دولة. وإننا ملتزمون بلعب دور رئيسي في تحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء المنطقة.

يتطلع بنك الإمارات دبي الوطني إلى استضافة دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ "COP28"، ومن دواعي سرورنا أن نقدم حلول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية إلى عملائنا لتمكينهم من تحقيق صافي انبعاثات صفرية وأهداف الاستدامة.

كما يسعدنا حصول بنك الإمارات دبي الوطني على جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز يوروموني للتميز 2023."

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي للمجموعة:

حقق بنك الإمارات دبي الوطني دخلاً قياسياً للنصف الأول من العام 2023، حيث نما إجمالي الدخل بنسبة 50% ليصل إلى 21.3 مليار درهم، مدعوماً بمزيج الودائع المتميز والنمو القوي في أنشطة الإقراض.

عزز بنك الإمارات دبي الوطني مكانته الريادية في السوق من حيث أنشطة الودائع، وذلك بإضافة 53 مليار درهم من ودائع العملاء، من ضمنها 37 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير منخفضة التكلفة.

أدى نجاح البنك في تحقيق نمو قياسي في قروض الأفراد وإغلاق صفقات إقراض رئيسية للشركات في جميع أنحاء المنطقة إلى ارتفاع حجم القروض بنسبة 5%، مع تحديث التوجيهات الإرشادية صعوداً بنظرة إيجابية، مما يؤكد قوة حضورنا الإقليمي.

شكل الاستثمار السابق للمجموعة في التكنولوجيا ركيزة أساسية لإطلاق العديد من المنتجات والخدمات الجديدة المبتكرة وتسخير قوة الذكاء الاصطناعي لتسريع وتيرة تحويل عمليات بنك الإمارات دبي الوطني وتعزيز الإنتاجية ".

وتحدث باتريك ساليفان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، قائلاً:

حققت كافة وحدات الأعمال ارتفاعاً كبيراً في الدخل، مما ساعد بنك الإمارات دبي الوطني على تحقيق أقوى أداء نصف سنوي له على الإطلاق من حيث الدخل والأرباح.

ساهم نجاح المجموعة في تأسيس وتنمية قاعدة تمويل متنوعة وغير مكلفة في تمكين البنك من الاستمرار في الاستفادة من أسعار الفائدة المرتفعة.

إن لدى المجموعة تطلعات مستقبلية، إذ إنها تستثمر قدراً أعلى من الدخل لتنمية وتحفيز الكفاءات المستقبلية وتدفقات الإيرادات الجديدة.

شهدت مخصصات انخفاض القيمة انخفاضاً ملحوظاً، مع تحسن بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس نهج المجموعة الحصيف تجاه مخصصات الائتمان.

أتاح النمو القوي في أنشطة الإقراض والذي بلغ نسبة 5% في النصف الأول من عام 2023 للمجموعة تعديل توجيهات نمو القروض الإسترشادية صعوداً بنظرة إيجابية.

يواصل اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة أداءه القوي، وتدعم الميزانية العمومية القوية للمجموعة عملاءها وتساعدهم على تحقيق النمو محلياً ودولياً."

التقرير المالي

بيان الدخل جميع الأرقام بالمليار درهم النصف الأول - 2023 النصف الأول - 2022 مقارنة بالعام السابق %∆ الربع الثاني - 2023 الربع الأول - 2023 مقارنة بالربع السابق %∆ صافي دخل الفائدة 14.4 9.4 53% 7.2 7.2 1% الدخل غير الممول 6.9 4.8 44% 3.6 3.3 10% إجمالي الإيرادات 21.3 14.2 50% 10.8 10.5 3% نفقات تشغيلية (5.5) (4.1) 34% (2.8) (2.6) 7% أرباح تشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة 15.8 10.1 56% 8.0 7.8 2% مخصصات انخفاض القيمة (0.9) (1.9) (50%) (0.5) (0.5) 1% الأرباح قبل الضريبة وأخرى 14.9 8.3 80% 7.5 7.3 2% تسوية التضخم (1.4) (1.9) (28%) (0.5) (0.8) (37)% الضريبة (1.3) (1.1) 19% (0.8) (0.5) 56% الأرباح 12.3 5.3 130% 6.2 6.0 4%

مؤشرات رئيسية نسبة التكاليف للإيرادات 25.6% 28.7% (3.1)% %26.0 %25.3 0.7% هامش صافي الفائدة 3.96% 2.86% 110 نقطة أساس %3.87 %4.05 (18) نقطة اساس التكاليف إلى الدخل (نقطة اساس) 41 79 (38) نقطة أساس 40 41 (1) نقطة أساس ربحية السهم (درهم) 1.90 0.80 110 فلس 0.97 0.93 4 العائد على حقوق المساهمين الملموسة 29.7% 14.6% 15% %29.8 %30 % (0.2) الميزانية العمومية كما في 30 يونيو 2023 كما في 30 يونيو 2022 مقارنة بالعام السابق %∆ كما في 31 ديسمبر 2022 %∆ من العام حتى تاريخه ∆ مقارنة بالربع السابق جميع الأرقام بالمليار درهميع إجمالي الأصول 811 711 14% 742 9% 4% إجمالي القروض 479 425 13% 456 5% 2% الودائع 556 468 19% 503 11% 3% مؤشرات رئيسية نسبة القروض المتعثرة 5.6% 6.1% (50) نقطة أساس 6.0% نقطة أساس(40) 0 نقطة أساس نسبة تغطية القروض منخفضة القيمة 147% 133% 14% 145% 2% (5)% نسبة تغطية السيولة 217% 155% 62% 182% 34% 30% نسبة كفاية رأس المال 19.5% 18.0% 148 نقطة أساس 18.3% نقطة أساس118 نقطة أساس78 نسبة الشق الأول 18.4% 16.9% 148 نقطة أساس 17.2% 118 نقطة أساس 78 نقطة أساس نسبة الشق الأول من الأسهم العادية 16.6% 15.0% 160 نقطة أساس 15.4% نقطة أساس120 80 نقطة أساس

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الأداء التشغيلي

ارتفع إجمالي الدخل للنصف الأول من عام 2023 بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وبنسبة 3% مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 21.3 مليار درهم. ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 53% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق بفضل مزيج الودائع المميز، كما أن لارتفاع أسعار الفائدة أثر واضح على تحسن الهوامش وتحقيق نمو قوي عبر كافة قطاعات الأعمال والمنتجات. وارتفع الدخل غير الممول بنسبة 44% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق على خلفية ارتفاع حجم معاملات البطاقات المحلية والدولية، إلى جانب النمو في دخل صرف العملات الأجنبية.

ولايزال يتم تطبيق الرقابة على النفقات والتحكم بها بشكل جيد، حيث انتهت نسبة التكلفة إلى الدخل للنصف الأول من عام 2023 عند 25.6% وهي لاتزال ضمن الحدود المستهدفة، مما يعكس دخلاً أقوى أتاح تسريع وتيرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والنمو الدولي لدفع عجلة نمو الأعمال في المستقبل.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة للنصف الأول من عام 2023 بشكل كبير بنسبة 50% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مما يعكس معدلات التحصيل القوية وتحسن ظروف بيئة التشغيل.

وارتفعت الأرباح ربع السنوية لتصل إلى 6.2 مليار درهم على خلفية ارتفاع الدخل، لتحقق أعلى أرباح ربع سنوية على الإطلاق يسجلها بنك إماراتي.

اتجاهات الميزانية العمومية

ارتفع الإقراض خلال النصف الأول من العام 2023 بمقدار 23 مليار درهم، فقد حققت الخدمات المصرفية للأفراد التقليدية والإسلامية أقوى أداء ربع سنوي لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض.

ونمت الودائع بمبلغ 53 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023، بما في ذلك زيادة قدرها 37 مليار درهم في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير، مما يساعد في الحفاظ على قاعدة تمويل مستقرة وفعالة.

وحافظت السيولة على قوتها، وانتهت نسبة تغطية السيولة عند 217% ونسبة القروض إلى الودائع عند 79%.

وخلال هذا النصف، تحسنت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.6%، ويعود السبب في ذلك إلى عمليات إعادة القيد والتحصيلات الكبيرة، في حين تحسنت نسبة التغطية لتصل إلى 147%، مما يدل على استمرار جدوى وفعالية نهج المجموعة الناجح في إدارة القروض ونهجها الحصيف تجاه مخاطر الائتمان.

وكما في 30 يونيو 2023، بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية في المجموعة 16.6% ونسبة الشق الأول 18.4% ونسبة كفاية رأس المال 19.5%.

أداء الأعمال

حققت إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات أداءً متميزاً للنصف الأول، والذي توّج بتسجيل أعلى إيرادات وأقوى نتائج لها على الإطلاق من حيث إصدار القروض والنمو الاستثنائي في الميزانية العمومية.

استمر زخم الأعمال القوي حيث ارتفع حجم إصدار القروض الجديدة بنسبة 23% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وشهدت أعمال بطاقات الائتمان نمواً بنسبة 31% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

يشكل الإنفاق باستخدام بطاقات الائتمان في دولة الإمارات العربية المتحدة ثلث حصة السوق والذي نما بنسبة 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق

ارتفع حجم الإقراض بشكل قياسي بلغ 12 مليار درهم وارتفعت الودائع بمبلغ 24 مليار درهم في النصف الأول من عام 2023

ارتفع الدخل بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ويعود السبب في ذلك إلى أن إدارة الأعمال المصرفية للأفراد وإدارة الثروات قد حققت أعلى أداء نصف سنوي لها من حيث الإيرادات والدخل غير الممول

تم إطلاق تطبيق "ENBD X" المطور للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، مما يساهم في توفير معيار جديد من التميز للعملاء

تمت إضافة عرض جديد إلى البنك الرقمي Liv الذي يستهدف جيل اليوم (Gen Now) وهي خاصية رائعة مصممة لأغراض الخدمات المصرفية الرقمية

قامت الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات بإبرام شراكات استراتيجية مع أبرز الكيانات الحكومية والشركات الرئيسية من خلال توفير منصات خدمات رقمية مطورة.

قفزت الربحية بنسبة 116% نتيجة زيادة تحوط العملاء وزيادة دخل التمويل التجاري وأرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير والخدمات المصرفية الاستثمارية وعمليات التحصيل الكبيرة

قروض جديدة قوية ونمو في أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير

توفر شركة الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية إمكانية تسجيل الدخول الرقمي والوصول الفوري للتداول للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية

توسيع نطاق خدمات منصة "بزنس أونلاين" businessONLINE وإطلاقها في الهند والمملكة العربية السعودية

أحرزت إدارة الأسواق العالمية والخزينة أداءً قوياً، وساهمت بمبلغ 2 مليار درهم في الإيرادات خلال النصف الأول من العام 2023.

ارتفع الدخل بمقدار خمسة أضعاف مدفوعاً بالمركز القوي للميزانية العمومية، إلى جانب الارتفاع الكبير في دخل الاستثمار في سجل الحسابات المصرفية

اتخذ بنك الإمارات دبي الوطني زمام المبادرة من خلال طرح منصة تداول عقود الكربون الآجلة قبيل انعقاد مؤتمر المناخ "COP28"، وذلك لتمكين العملاء من تعويض انبعاثات الكربون الخاصة بهم

تم تحسين مزايا المنتج بشكل أكبر من خلال عرض أسعار صرف العملات الأجنبية في الوقت الفعلي للعملاء

حقق مكتب التداول اداءً قوياً آخر على الرغم من ظروف السوق المتقلبة

نمت إيرادات المبيعات بنسبة 54%، في حين ارتفع الدخل من المنتجات المهيكلة بواقع 63%

ارتفعت أرباح دينيزبنك بنسبة 234% لتصل إلى 1.9 مليار درهم نتيجة ارتفاع الدخل وعمليات التحصيل القوية.

ملامح مستقبلية

لاتزال اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحافظ على تماسكها ومرونتها في ظل أجواء عالمية ضعيفة وارتفاع في أسعار الفائدة. وتُظهر استطلاعات مؤشر مدراء المشتريات النشاط القوي الذي شهدته القطاعات غير النفطية في النصف الأول من عام 2023 في جميع أنحاء المنطقة. وقامت وحدة الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 إلى 2.9% بعد أن كانت 3.2%، وذلك على خلفية توقع حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الهيدروكربوني على الرغم من أننا قمنا بتعديل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات إلى 5.0% هذا العام، بعد أن كان 3.5% سابقاً. ووفقاً لاستراتيجية الطاقة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، من المتوقع انفاق ما يصل إلى 200 مليار درهم من الاستثمارات، حيث تتضاعف مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030. وتشهد القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل السياحة، ازدهاراً حيث وصلت أعداد السياح في دبي إلى ما يقارب مستويات ما قبل فترة الوباء. وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، حققت مصر مبيعات أصول ناجحة تعكس التزامها بدفع عجلة الانتعاش الاقتصادي، فيما رفعت تركيا أسعار الفائدة للمساعدة في معالجة التضخم.

الجوائز:

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "أفضل بنك في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة" خلال حفل توزيع جوائز "يوروموني للتميز 2023"

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزتي "أفضل بنك خاص في الشرق الأوسط عن الخدمات الرقمية" و"أفضل بنك خاص محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز يوروموني العالمية للخدمات المصرفية الخاصة 2023

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "أفضل حلول رقمية خاصة بالبنك الخاص للعملاء في الشرق الأوسط ودولة الإمارات العربية المتحدة" من جوائز جلوبال فاينانس العالمية لأفضل البنوك الخاصة لعام 2023

بنك الإمارات دبي الوطني- السعودية يحصد جائزة "أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" ضمن جوائز "إنترناشيونال فاينانس" وجائزة " البنك الأكثر ابتكاراً لخدمات الأفراد -المملكة العربية السعودية 2022" من خلال جوائز "الاقتصاد العالمي" كما نال جائزة "أفضل مبادرة للمباني الخضراء – الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية 2022 " من جوائز "إنترناشيونال فاينانس"

الإمارات دبي الوطني كابيتال يحصد جائزة "أفضل بنك استثماري في الشرق الأوسط" و"أفضل بنك استثماري محلي في دولة الإمارات العربية المتحدة " و"أفضل بيت دين في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بيت قروض في دولة الإمارات العربية المتحدة" و"أفضل بنك أجنبي في المملكة العربية السعودية" ضمن جوائز"إيميا فاينانس الشرق الأوسط المصرفية 2022"

الإمارات دبي الوطني كابيتال يحصد جائزة "أفضل بنك استثماري إسلامي (عالمي)" و"أفضل صفقة مشتركة للعام" و"أفضل صفقة تركية للعام" و"أفضل بنك استثماري في دولة الإمارات العربية المتحدة" ضمن جوائز مجلة "إسلامِك فاينانس نيوز 2022"

الإمارات دبي الوطني كابيتال يحصد 16 جائزة مرموقة خلال حفل توزيع جوائز السندات والقروض والصكوك في الشرق الأوسط

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد جائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الإمارات العربية المتحدة" وحل في المرتبة الثالث لجائزة "العلامة التجارية المصرفية الأكثر قيمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" بقيمة 3.89 مليار دولار أمريكي حسب التصنيف السنوي لمجلة "ذا بانكر" 2023

بنك الإمارات دبي الوطني يحصد الجائزة الكبرى في فئة "جائزة التغيير" عن حملة يوم المرأة الإماراتية خلال حفل توزيع جوائز دبي لينكس 2023

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني:

بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة.

وتقوم المجموعة بتقديم أعمال مصرفية متميزة للأفراد في الدولة من خلال شبكة فروعها التي تضم 854 فرعاً إضافة الى 4,173 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري في الدولة والخارج، وتعتبر المجموعة اللاعب الرئيسي في مجال الأعمال المصرفية للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة وتقوم بتقديم خدماتها في مجال الأعمال المصرفية الإسلامية والأعمال المصرفية الاستثمارية والأعمال المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة.

وتعمل المجموعة في الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا والبحرين وروسيا ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا. لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع الالكتروني على العنوان: www.emiratesnbd.com.

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