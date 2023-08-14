القاهرة: كشفت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023 عن استمرار البنك فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة ، بما يعكس نجاحاً كبيراً في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطة البنك الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.

ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.59 مليار جنيه بنسبة نمو 38%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما وصل صافي الأرباح بعد الضريبة إلى 1.02 مليار جنيه بنسبة نمو 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. جاءت هذه الزيادة مدعومة بالارتفاع في صافي الدخل من العائد المحقق خلال الفترة ليبلغ 2.18 مليار جنيه بنسبة نمو 36%. كما حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.2% خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.

سجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022، بينما سجلت إجمالي محفظة الودائع مبلغ 79 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 5.6% مقارنة بنهاية عام 2022، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية يونيو 2023 إلى 49.3% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.

وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%، ومن خلال الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي فقد شهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023

بينما حققت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5%، لتصل إلى 32.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.

وأظهرت أهم المؤشرات المالية المستقلة لبنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023 تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.2%، بينما حقق معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.8%، حيث سجلت إجمالي الأصول فى نهاية يونيو 2023 مبلغ 93.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022، كما سجلت حقوق الملكية زيادة بنسبة 11% لتسجل حوالي 8.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.

وفي هذا السياق، أعرب الأستاذ/ حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة ، عن سعادته بتحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث قال: "يأتي هذا الأداء المتميز كدليل واضح على التزام بنك البركة الراسخ بتطبيق استراتيجيته التي ترتكز على عدة عوامل تشمل تعظيم الربحية من خلال نهج شامل مُستدام، محورية العميل، ثقافة مُشجعة للإبتكار مدعومة بعنصر بشري قوي، وإطار رقابي مؤسسي قوي. ويخطط البنك، من خلال هذه الاستراتيجية، لتوسيع نطاق أعماله في عدة قطاعات من خلال زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى وكذلك تعزيز التوسع الجغرافي للبنك في المناطق التي لديها طلب كثيف على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية."

وأضاف: "تعكس نتائج الأعمال حجم التفاني والجهود المبذولة لفريق عمل بنك البركة في ظل مشهد مالي ديناميكي تُوج مؤخراً بحصول بنك البركة والبركة كابيتال على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في مصر لعام 2023 من "جلوبال براندز"- مجلة بريطانية مرموقة. ومن هذا المنطلق، سنظل مستمرين في مساعينا نحو تحقيق التميز، بما يضمن أن كل خطوة نتخذها هي خطوة نحو مزيد من الازدهار المالي لعملائنا الكرام والمساهمين على حدٍ سواء."

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