فاقت التسهيلات متعددة العملات طلبات الاكتتاب القوية بـ 3.7 ضعف

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم مجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، المحرك العالمي الرائد للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، عن توقيع اتفاقية تسهيلات ائتمانية مع ائتلاف يضم 13 مصرفاً إقليمياً وعالمياً، بقيمة ملياري دولار أمريكي. تشمل التسهيلات سلة من العملات مقسمة على ثلاث حصص تبلغ قيمتها 600 مليون يورو و 620 مليون دولار أمريكي و 2,863 مليون درهم إماراتي، وذلك عبر عقود آجلة لمدة عامين ونصف.

يأتي إبرام هذه الاتفاقية في ظل الزيادة المطردة في الطلب على هذه التسهيلات، مع تجاوز طلبات الاكتتاب المعروض على أسهم المجموعة بمقدار 3.7 ضعفاً. ومع تعهد المصارف المشاركة بتوفير مبلغ إجمالي بقيمة 7.4 مليار دولار أمريكي، فإن ذلك بلا شك يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها القطاع المصرفي في الملاءة المالية لمجموعة موانئ أبوظبي، ونظرته الإيجابية لمستقبلها.

وبالإضافة إلى الطلب القوي على التسهيلات الإئتمانية الجديدة ، فقد تمكنت مجموعة موانئ أبوظبي من تحسين الأسعار مقارنة مع التسهيلات الائتمانية المتجددة التي حصلت عليه المجموعة بقيمة مليار دولار أمريكي في عام 2021.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش"، وقد أعادت الوكالتين تأكيد هذا التصنيف بعد الإدراج وبعد الإعلان عن عمليات الاستحواذ موخراً.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: "إن نجاحنا في جمع تسهيلات بقيمة ملياري دولار هو انعكاس لربحية واستقرار أعمالنا، فضلاً عن أنه يمثل اعترافاً بالملاءة المالية القوية التي تتمتع بها مجموعة موانئ أبوظبي، والثقة التي يوليها القطاع المصرفي في رجاحة أدائنا المالي على المدى الطويل. كما تأتي هذه الاتفاقية في إطار تعزيز خططنا الاستراتيجية الطموحة للتنمية الاقتصادية وتماشياً مع رؤية قيادتنا الرشيدة لدعم منظومة التنوع الاقتصادي."

بموجب الاتفاقية، يتولى كلاً من بنك أبوظبي الأول وسيتي بنك دور المنسقين ومسؤولي الاكتتاب، في حين أن بنك ميزوهو وبنك أبوظبي التجاري هما مسؤولي اكتتاب إضافيين. كما تم تفويض كلاً من سوسيتيه جنرال والإمارات دبي الوطني كابيتال لتولي مهام تنظيم التسهيلات.

بالإضافة إلى ذلك، يشارك في هذه الاتفاقية كمنظمين رئيسيين للتسهيلات كل من ستاندرد تشارترد بنك، وبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط، وبي إن بي باريبا، وبنك كريدي أجريكول للاستثمار، وبنك الصين. كما يشارك كمنظم للتسهيلات كلاً من مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، والبنك الصناعي والتجاري الصيني – فرع دبي. وختاماً، يضطلع بنك أبوظبي التجاري بدور وكيل التسهيلات.

#بياناتحكومية

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لمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع:

مارك حمود

نائب الرئيس، علاقات المستثمرين – مجموعة موانئ أبوظبي

+971 2 695 2790

marc.hammoud@adports.ae

أو

المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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