أعلنت "أكوا باور"، المطور والمستثمر والمشغل الرائد لمحطات تحلية المياه وتوليد الطاقة والهيدروجين الأخضر حول العالم، عن توصّلها مؤخراً إلى اتفاقية للتسهيلات الائتمانية المتجددة مدتها ثلاث سنوات مع بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي)، جهة الإقراض التي تعود ملكيتها للحكومة الصينية. وبفضل هذه الاتفاقية، ستتمكن أكوا باور من الحصول على تسهيلات إئتمانية تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، للاستفادة منها في دعم خططها الإستراتيجية، وعلى وجه التحديد توسعة نطاق محفظة مشاريعها لتوليد الطاقة وتحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، فضلاً عن الإسهام في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية التي تخدمها وتستثمر فيها.

عبدالحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لشركة أكوا باور

“إن حصولنا على التسهيلات الإئتمانية المتجددة من بنك التعمير الصيني (فرع مركز دبي المالي العالمي) يمثل إحدى ثمار تعاوننا المستمر مع كبرى المؤسسات الصينية، وسيسهم حتماً في تعزيز مروننتا عندما يتعلق الأمر بالسيولة والتمويل، في الوقت الذي نحثّ فيه الخطى للبحث عن فرص النمو الاستراتيجية والاستفادة منها على النحو الأمثل„.

وأضاف المهيدب: "علاوة على ما ذلك، فإننا ننظر بفخر واعتزاز إزاء الثقة التي نحظى بها من قبل جهات التمويل العالمية إزاء طرق أدائنا لأعمالنا، وقدرتنا على إنجاز مشاريع كبرى تقدم فوائد اجتماعية واقتصادية قيّمة، وتسهم في التحول الإيجابي في مجتمعاتنا".

يشار إلى أن التسهيلات الائتمانية المتجددة تساعد أكوا باور على تنويع مصادر تمويلها، كما تمكّنها من مواصلة تطوير البنى التحتية للمشاريع منخفضة الكربون في العديد من مناطق عملياتها، بما في ذلك الشرق الأوسط ودول مبادرة الحزام والطريق، مثل أوزبكستان وكزخستان.

يوان شينجروي، الرئيس التنفيذي لبنك التعمير الصيني فرع مركز دبي المالي العالمي

“تجسّد هذه الاتفاقية للتسهيلات الائتمانية مدى اهتمام فرعنا بتعزيز شراكته الاستراتيجية مع أكوا باور، وحرصنا على دعم تطوير مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع مستهدفات مبادرة الحزام والطريق. ونعتقد إننا قادرون على إحداث التأثير الهادف في هذا القطاع، والعمل مع شركائنا لتحقيق التغيير الإيجابي المنشود، للوصول إلى مستقبل أفضل لكوكبنا، وذلك من خلال دعم المؤسسات العالمية المرموقة مثل أكوا باور„.

ويجدر التنويه في هذا الصدد إلى أن أكوا باور وبنك التعمير الصيني يرتبطان بعلاقة تعاون شامل منذ العام 2016، حيث يشارك البنك في تمويل عدد من المشاريع المهمة للشركة، مثل مشروع محطة حصيان لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 2,400 ميغاواط في الإمارات العربية المتحدة، والتي تم تطويرها بالاعتماد على جهود مشتركة لكونسورتيوم من الشركات يضم كلاً من "هاربن إلكتريك إنترناشيونال" وأكوا باور وهيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا). يضاف إلى ذلك محطة الزرقاء لتوليد الكهرباء بطاقة إنتاجية قدرها 485 ميغاواط في الأردن، ومشروع محة سيرداريا لتوليد الطاقة لانتاج 1،500 ميغاواط في أوزبكستان. ومن خلال استفادتها من الخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك بعملة الرنمينبي (اليوان الصيني)، تمكنت أكوا باور من الارتقاء بآفاق تعاونها مع المستثمرين الصينيين، وخاصة في مشاريع الطاقة المتجددة في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وساهم المموّلون الصينيون منذ عام 2009 عبر محفظة مشاريع أكوا باور العالمية بمبلغ إجمالي قدره 10 مليارات دولار أمريكي، كما شارك مقاولو أعمال الهندسة والمشتريات والبناء والمورّدون والمموّلون الصينيون في 47 مشروعاً بارزاً، تغطي عمليات التجديد ومشاريع التحلية في أنحاء مختلفة حول العالم.

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