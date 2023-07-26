تعتزم شركة "فوري" المصرية للمدفوعات الإلكترونية دخول السوق السعودي ودراسة إنشاء بنك رقمي بمصر.

ووفق بيان للشركة الأربعاء على البورصة المصرية، قالت فوري أنها بدأت مباحثات مبدئية مع شركة المدفوعات السعودية - التابعة للبنك المركزي السعودي - للحصول على رخصة لتقديم خدماتها في المملكة.

تأتي هذه المباحثات في إطار خطط الشركة للتوسع بأعمالها في دول مجلس التعاون الخليجي على المدى الطويل، وفق البيان.

وتتوقع فوري الانتهاء من الإعداد والتقييم لهذه الخطوة نهاية العام الجاري.

وتعمل فوري أيضا على دراسة فرصة الحصول على رخصة بنك رقمي في مصر على خلفية القوانين الجديدة التي أصدرها البنك المركزي المصري، وفق البيان.

وفوري - التي تأسست عام 2008 - هي أكبر منصة للمدفوعات الإلكترونية في مصر، وتقدم خدماتها لأكثر من 39 مليون عميل شهريا.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: آيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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