بيان توضيحي

إيماءً إلى الأخبار المتداولة حول شطب قيد بنك أبوظبي الأول مصر من سجل عضوية البورصة المصرية؛ ينفي بنك أبوظبي الأول مصر صحة هذه الأخبار كونها أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة.

وعليه، يوضح البنك أنه لم يتم شطب عضويته بالبورصة وإنما تم تعديل وضعه من مسمى "فرع بنك أجنبي" ليصبح التوصيف الجديد "بنك مصري خاص"، وذلك بعد اكتمال الكيان الجديد بنجاح عقب الدمج مع بنك عودة في العام الماضي؛ وهذا وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن وبعد الحصول على الموافقات ذات الصلة من الجهات الرقابية المعنية.

ويهيب بنك أبوظبي الأول مصر بوسائل الإعلام والمنصات الإخبارية تحري الدقة في الأخبار المتداولة حول البنك وعملياته التشغيلية وإفصاحاته، ويؤكد أن جميع أخباره يعلنها في حينها بكل شفافية؛ تماشيًا مع استراتيجية الحوكمة التي يتبعها.

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