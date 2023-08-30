وذلك بإصدار 260,869,565 سهماً جديداً بقيمة إسمية 100 فلس وعلاوة إصدار 130 فلس لكل سهم

بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة من قبل هيئة أسواق المال للإعلان عن تفاصيل وإجراءات عملية إصدار الأسهم واكتتاب المساهمين

جاسم مصطفى بودي:

الزيادة تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابية

ستساهم الزيادة في قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته.

يسعى البنك إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل

حصل بنك الخليج على موافقة بنك الكويت المركزي، بشأن زيادة رأس المال المصدّر والمدفوع بنحو 26.1 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار 260,869,565 سهماً جديداً، تطرح للاكتتاب العام مع حق الأولوية للمساهمين، بقيمة إسمية 100 فلس لكل سهم، بالإضافة إلى علاوة إصدار بمقدار 130 فلس لكل سهم، الأمر الذي سينتج عنه زيادة قاعدة رأس مال البنك بنحو 60 مليون دينار كويتي.

ويترقب بنك الخليج الحصول على موافقة هيئة أسواق المال، للإعلان عن كافة التفاصيل والإجراءات المتعلقة بعملية إصدار أسهم الزيادة.

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة بنك الخليج السيد/ جاسم مصطفى بودي: "أن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع تستهدف تعزيز قاعدة رأس المال للبنك ونسب كفاية رأس المال الرقابي، فضلاً عن زيادة قدرة البنك على متابعة فرص النمو المستقبلية بما يتماشى مع استراتيجيته. كما يسعى بنك الخليج إلى تحقيق النمو المستدام والقيمة المضافة لمختلف الأطراف من مساهمين وعملاء على المدى الطويل."

وأشار جاسم مصطفى بودي كذلك إلى أنه كما في 30 يونيو 2023، بلغت نسبة كفاية رأس المال للبنك 16.1% ونسبة الشريحة الأولى لرأس المال 13.9%, كلاهما أعلى من الحد الأدنى الرقابي. وبالتالي، سيعزز إجمالي العائدات من زيادة رأس المال المرتقبة من نسب رأس المال الرقابي للبنك. وأضاف أن بنك الخليج لا يزال يتمتع بتصنيف في المرتبة "A" من قبل وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى.

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