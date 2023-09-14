حصل بنك البركة مصر، التابع لمجموعة البركة المصرفية ومقرها البحرين، على تمويل من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص بقيمة 30 مليون دولار، وفق بيان نشرته البورصة المصرية يوم الخميس.

ولم يذكر البنك أغراض التمويل أو تفاصيل أخرى كمدته.

بنك البركة مصر هو أحد المصارف الإسلامية التابعة لمجموعة البركة المصرفية التي تأسست 1992 وهي مدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي، وتعمل في العديد من الدول، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتأسست المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في نوفمبر 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء وهي تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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