قرر البنك المركزي المصري، بحسب بيان نقلته صحف محلية يوم الأربعاء، زيادة الحدود القصوى اليومية والشهرية للعمليات على البطاقات المدفوعة مقدما (Prepaid Cards) وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول (Mobile Wallet).

ويشمل القرار عمليات السحب والتحويلات وعمليات الخصم والمشتريات.

وقال البنك المركزي إن القرار يهدف إلى تسهيل تنفيذ المعاملات المالية والتيسير على الفئات المستهدف تضمينها بالنظام المصرفي.

تفاصيل القرار

بالنسبة للأفراد، فقد تم رفع الحد الأقصى اليومي للتعامل إلى 60 ألف جنيه (1.9 ألف دولار) من 30 ألف جنيه سابقا. وارتفع الحد الأقصى الشهري إلى 200 ألف جنيه من 100 ألف جنيه سابقا.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التي يتوافر لديها مستندات أو مقر، فقد رفع البنك المركزي الحد الأقصى اليومي من 40 ألف جنيه إلى 80 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

أما الشركات والمنشآت متناهية الصغر وأصحاب العمل الحر ممن لا يتوافر لديهم مستندات أو مقر فقد أصبح الحد الأقصى اليومي لهم 60 ألف جنيه بدلا من 30 ألف جنيه، والشهري 200 ألف جنيه بدلا من 100 ألف جنيه سابقا.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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