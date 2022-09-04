أعلن بنك برقان الكويتي، يوم الأحد، موافقة مجلس إدارته على بيع حصة البنك البالغة 51.8% في مصرف بغداد إلى البنك الأردني الكويتي، وذلك ضمن خطة بنك برقان لإعادة توزيع أصوله والتركيز على السوق الرئيسية وهى الكويت.

وقال البنك، في إفصاح لبورصة الكويت الأحد، إن الصفقة ستؤدي إلى تحقيق ربحية بمليوني دينار كويتي (نحو 6.5 مليون دولار)، وسوف تجنب البنك الزيادة في نسبة الديون المتعثرة بنحو 0.6%.

ولم يعلن البنك عن قيمة الصفقة، لكنه قال إن إتمامها مشروط بالحصول على موافقات الجهات الرقابية والمتطلبات اللازمة.



وكان بنك برقان قال في نوفمبر عام 2020 إنه يجري مناقشات مع مشترين محتملين لحصته في مصرف بغداد.

نبذة عن البنوك

بنك برقان: تأسس عام 1977، ولديه بنوك تابعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، وهي بنك الخليج الجزائر في الجزائر، ومصرف بغداد في العراق ولبنان، وبنك تونس العالمي في تونس، وبنك برقان - تركيا في تركيا، وتشكل جميعها "مجموعة بنك برقان".

مصرف بغداد: تأسس في عام 1992، وهو أول بنك خاص مرخص لبدء العمليات المصرفية في العراق، ولديه أكثر من 30 فرع في العراق وفرع واحد في لبنان، وهو مدرج في بورصة العراق، بحسب الموقع الإلكتروني لبنك برقان.



البنك الأردني الكويتي: تأسس في الأردن عام 1976 في الأردن، ويمتلك حاليا شبكة فروع تضم 64 فرع في الأردن وفرع في قبرص، بحسب موقعه الإلكتروني.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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