*تم التحديث بتأكيد هيرميس

قالت هيئة الرقابة المالية في مصر انها تلقت اليوم خطاب من بنك أبو ظبى الأول بشأن نيته تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على نسبة اغلبية لا تقل عن 51 %من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصرية.

وأضافت ان السعر المبدئى 19 جنيه، ما يعادل 1.2 دولار للسهم الواحد وعلى ان يتقرر تقديم عرض الشراء من عدمه في ضوء ما ستسفر عنه نتيجة اجراء الفحص النافى للجهالة والإجراءات والموافقات الأخرى.

وأكدت هيرميس الخبر لاحقا في بيان وقالت ان مجلس ادارة الشركة يقوم حاليا بدراسة العرض، وسوف تقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات فور حدوثھا.

(إعداد: شيماء حفظي، صحفية متخصصة في الشأن الاقتصادي، وهي محررة في موقع مصراوي المصري)

(تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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