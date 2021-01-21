أعلنت شركة هاواي للسياحة والاستثمار المصرية، اليوم الخميس، عن تدشين مشروع "عين القاهرة" أو " Cairo Eye"، وهي أول عجلة دوارة ترفيهية سياحية في مصر، على غرار "لندن أي" و"دبي أي".

التفاصيل

الاستثمارات

قال أحمد متولي، رئيس شركة هاواي في مؤتمر صحفي اليوم، بموقع إنشاء المشروع بحديقة "المسلة" بالزمالك، على ضفاف النيل، وبجوار برج القاهرة، إن عجلة عين القاهرة السياحية ستقام على ارتفاع 120 متر، وإن المشروع باستثمارات 500 مليون جنيه (31.8 مليون دولار).

عدد السياح والعمالة المتوقعة

وأضاف أن المشروع يستهدف إنشاء وجهة سياحية جديدة في القاهرة، متوقعا أن يجذب 2.5 مليون زائر كل سنة.

وقال إن المشروع يتضمن أنشطة تجارية وترفيهية ومطاعم وسيوفر 5,200 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ومن المقرر إطلاق المشروع في عام 2022.

وقال رئيس شركة هاواي إن "عين القاهرة" ستتيح مشاهدة المدينة لمسافة 50 كيلو متر ورؤية كافة المعالم البارزة المحيطة حولها.

وأضاف: "سيكون الحجز إلكتروني للزائرين، وسيتم توفير وسائل انتقال نهرية، وحافلات في محطات متفرقة في القاهرة، لضمان السيولة المرورية".

نبذة سريعة عن شركة هاواي

(بحسب بيان سابق من الشركة)

الشركة القابضة هاواي، تأسست عام 1973، وتضم مجموعة من الشركات التابعة التي تعمل في صناعات مختلفة مثل التطوير العقاري والتشييد والاستثمار والسياحة والترفيه والصناعة.

وتعمل هاواي القابضة في مصر وألبانيا وكوسوفو ومونتينيغرو في جنوب أوروبا وتنزانيا وزامبيا.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير ياسمين صالح، للتواصل: yasmine.saleh@refinitiv.com)

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