أصدرت محكمة جنح الدقي، يوم الأحد، أحكام ببراءة رجل الأعمال المصري أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة القابضة للاستثمارات والاستشارات المالية في 5 قضايا شيكات بدون رصيد، وهي القضايا التي أقامها ضده رجل الأعمال علي بن حسن بن علي دايخ.

وجاءت الأحكام الخمسة من دائرتين مختلفتين بمحكمة جنح الدقي.

وكانت محكمة الجنح أصدرت حكم في يونيو 2022 بحبس هيكل لمدة 3 سنوات في واحدة من تلك القضايا، وأدانته المحكمة بإصدار شيكات بدون رصيد. وبناء على هذا الحكم تم منع هيكل من السفر إلى خارج البلاد.

وبعدها، قام دفاع هيكل بإجراء معارضة على الحكم لإيقافه نظرا لصدوره غيابيا. وقررت المحكمة قبول المعارضة وإيقاف الحكم.

وقال كمال شعيب دفاع هيكل، في تصريحات خاصة لزاوية عربي: "اليوم المحكمة أصدرت حكمها بالبراءة في جميع تلك القضايا وذلك بعد أن قدمنا كل المستندات الدالة على صحة موقفنا".

وأرسلت شركة القلعة في 25 أكتوبر الجاري خطاب إلى إدارة البورصة قالت فيه "إلحاقا بإفصاحاتنا المؤرخة 12 سبتمبر و9 أكتوبر 2022 بشأن النزاع القانوني مع السيد/ علي بن حسن آل دايخ، فقد حكمت محكمة الدقي الجزئية بقبول معارضة شركة القلعة وإلغاء الحكم ضدها في دعوتين لسابقة الفصل فيها وذلك بخصوص 3 شيكات بإجمالي قيمة 8.366 مليون دولار. وبناء عليه تكون جميع الجنح المرتبطة بالشيكات محل النزاع القانوني مع السيد/ علي بن حسن آل دايخ قد صدر الحكم فيها من محكمة الدقي الجزئية بقبول معارضة شركة القلعة وإلغاء الأحكام الصادرة بشأنها".

جدير بالذكر أن أحكام براءة أحمد هيكل جاءت في قضايا شيكات بدون رصيد على خلفية نزاع تجاري مع رجل الأعمال علي بن حسن بن علي دايخ عضو مجلس إدارة أحد البنوك الأجنبية الشهيرة.

ويتمثل النزاع التجاري في قيام علي بن حسن بن علي دايخ -بحسب الدعوى التي أقامها- بمنح قرضين لمجموعة القلعة بقيمة إجمالية تبلغ 9.1 مليون دولار خلال إنشاء مشروع معمل تكرير مسطرد، سددت مجموعة القلعة ما يبلغ قيمته 22.4 مليون دولار بعد الفوائد المركبة وتبقى 16.4 مليون دولار، غير أن علي بن حسن بن علي دايخ يطالب بسداد 18 مليون دولار آخرين، وقدم شيكات بنكية تحمل توقيع أحمد هيكل للمحكمة.

(إعداد: أحمد حسن، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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