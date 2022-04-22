تحولت شركة الوطنية للإجارة القابضة القطرية إلى الربح خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بقفزة في الإيرادات.

وأظهرت البيانات المالية المرسلة لبورصة قطر يوم الخميس، أن الشركة حققت أرباح بنحو 2.95 مليون ريال قطري ( 810.4 ألف دولار) مقابل صافي خسارة 6 مليون ريال (1.6 مليون دولار) في الربع المقارن من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادت خلال الربع الأول من 2022 بنحو 124.5% لتسجل 19.7 مليون ريال ( 5.4 مليون دولار) مقابل 8.8 مليون ريال ( 2.4 مليون دولار) خلال الربع المقارن.

تأسست الشركة الوطنية للإجارة القابضة في 2003 ، وأدرجت في البورصة القطرية في نفس العام، وفقا لموقعها الرسمي. وتعمل في مجال إيجار السيارات وتطوير الأراضي والمشاريع العقارية، وتعليم القيادة.



(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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