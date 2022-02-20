أعلنت شركة النهدي الطبية، والتي تمتلك أكبر سلسلة صيدليات في السعودية، يوم الأحد عن عزمها بيع 30% من رأسمالها في اكتتاب عام أولي قد يكون الأكبر منذ طرح عملاق النفط أرامكو في 2019.

وقالت الشركة في بيان على موقع البورصة السعودية إنها ستطرح 39 مليون سهم، وسيتم تحديد سعر البيع بعد انتهاء فترة تسجيل الأوامر، وقد عينت "إتش إس بي سي العربية السعودية"، "الأهلي المالية" كمستشارين ماليين للطرح العام.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن شركة النهدي الطبية تسعى للحصول على تقييم بنحو 16 مليار ريال (4.3 مليار دولار) في الطرح العام الأولي.

وكان اكتتاب "أكوا باور إنترناشونال" بقيمة 1.2 مليار دولار العام الماضي هو الأكبر منذ أن جمعت أرامكو ما يقرب من 30 مليار دولار في أكبر طرح للأسهم في العالم على الإطلاق.

وتشهد السعودية زخم كبير في الطروحات العامة وسط إقبال كبير من المستثمرين على شراء الأسهم بتقييمات مرتفعة.

والنهدي هي ثاني شركة تعمل في مجال بيع الدواء بالتجزئة تسعى للطرح في البورصة السعودية هذا العام، حيث أعلنت شركة الدواء للخدمات الطبية الأسبوع الماضي عن سعيها لجمع حوالي 500 مليون دولار من طرح عام أولي.

ماذا نعرف عن النهدي الطبية؟

(بحسب بيان الشركة وموقعها الإلكتروني)

يرجع تاريخ الشركة إلى عام 1986، ومقرها جدة، وهي تمتلك 1151 صيدلية في 144 مدينة وقرية عبر المملكة، كما أنها افتتحت صيدلية في دبي بالإمارات عام 2019، وتسعى لافتتاح المزيد في الفترة المقبلة.



وبحسب بيانات الشركة فإنها تستحوذ على حوالي 10% من إجمالي عدد الصيدليات في السعودية.

والشركة مملوكة مناصفة بين شركة النهدي القابضة، والشركة السعودية للاقتصاد والتنمية القابضة "سدكو" وهي شركة تعمل في مجال الاستثمارات وإدارة الثروات.

وبحسب بيان النهدي فهي تقدم أيضا خدمات الرعاية الصحية مثل التطبيب عن بعد والعيادت السريعة والرعاية الصحية المنزلية.

وحققت الشركة إيرادات في عام 2020 نحو 8.6 مليار ريال (2.3 مليار دولار) وأرباح صافية 849 مليون ريال (226.4 مليون دولار).

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: أحمد فتيحة. للتواصل ahmed.feteha@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا #أخباراقتصادية

© ZAWYA 2022