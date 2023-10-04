أعلنت وزارة النقل المصرية، في بيان الأربعاء، الموافقة على إنشاء مقر للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، في السعودية بعد أن حصلت على عقود تنفيذ مشروعات بالمملكة.

والشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، هي شركة حكومية تعمل في مجال إنشاء الطرق والكباري والمطارات والسكك الحديدية والإنشاءات، ويتبعها 4 شركات تابعة تم تأسيسهم عام 1963 وفق موقعها الرسمي.

وترأس وزير النقل كامل الوزير، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة، وأكد على ضرورة التوسع في الدخول في أنشطة أخرى بخلاف الطرق والكباري.

كما أكد الوزير على ضرورة الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى بمصر، والتوسع خارجيا خاصة في إفريقيا والدول العربية، حسب البيان.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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