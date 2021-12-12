قالت شركة العز الدخيلة للصلب، إحدى شركات حديد عز، في إفصاح للبورصة المصرية، يوم الأحد، إن مجلس إداراتها وافق على شراء حصة نسبتها 18% في شركة حديد المصريين، من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بقيمة إجمالية تبلغ 2.5 مليار جنيه (159 مليون دولار).

وأضافت الشركة أنها ستمول الصفقة من مواردها الذاتية، وإن الصفقة جاءت بعد الموافقة على تقرير مستشار مستقل بشأن القيمة العادلة لشركة حديد المصريين.

ويأتي الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي، بعد تقارير صحفية عدة خلال الفترة الأخيرة عن الصفقة.

وتأسست حديد عز في أبريل 1994، وتعد أكبر منتج مستقل للصلب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتستحوذ على نحو 40% من سوق حديد التسليح في مصر، وهي تابعة لأحمد عز، رجل الأعمال والسياسي المصري البارز في عصر الرئيس الأسبق حسني مبارك.

أما حديد المصريين فقد تأسست على يد أبو هشيمة عام 2012، وتعمل في إنتاج حديد التسليح والبليت، ويمتلك أغلب أسهمها جهاز الخدمة الوطنية، التابع للقوات المسلحة.

وأثارت الصفقة حيرة المراقبين والمتابعين لسوق الحديد في مصر، عن الهدف منها وكيفية تمويلها في ظل المديونية المرتفعة على حديد عز والتي تبلغ حوالي 34.8 مليار جنيه (2.2 مليار دولار).

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ويتبع حديد المصريين مجموعة من شركات الحديد، هي بورسعيد الوطنية للصلب، أي أي سي لإدارة مصانع الصلب، إيه إيه اتش ستيل لإدارة مصانع الصلب، ستيلكو، وحديد المصريين لتجارة مواد البناء.

وبحسب تقرير القيمة العادلة فإن رأس مال حديد المصريين المرخص يبلغ 5 مليار جنيه (318.6 مليون دولار) والمدفوع 762.5 مليون جنيه (48.6 مليون دولار).

وذكر التقرير أن حصة من وصفته بمساهم الأغلبية تبلغ حاليا 70%، فيما تبلغ حصة أحمد أبو هشيمة وشركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مصانع الصلب 30%.



وأشار التقرير إلى أنه يجري حاليا زيادة رأس مال الشركة المدفوع إلى 5.7 مليار جنيه (363 مليون دولار)، والتي سيصبح بعدها حصة ملكية المساهم الرئيسي 82%، وأبو هشيمة وشركته 18%، وهي النسبة التي ستشتريها عز الدخيلة في الصفقة الجديدة.

(إعداد عبدالقادر رمضان ويعمل عبدالقادر في موقع مصراوي المصري كما انه عمل سابقا في عدة مؤسسات منها، موقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز وجريدة البورصة المصرية، وقناة سي بي سي الفضائية المصرية)

(تحرير: أحمد فتيحة ahmed.feteha@refinitiv.com)

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