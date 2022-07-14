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قالت وزارة الصحة السعودية، يوم الخميس، إنها رصدت في مدينة الرياض حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة.

وهذه أول مرة تعلن السعودية فيها عن إصابة بجدري القرود.

وأضافت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، وأنه لم تظهر أي أعراض على جميع المخالطين لها.

ويوم الثلاثاء، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن مرض جدري القرود تم رصده في 63 دولة، بإجمالي عدد حالات بلغ 9,200 إصابة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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