قال مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية، إن المملكة مستمرة في الخفض الطوعي، البالغ مليون برميل يوميا، وذلك خلال شهري نوفمبر وديسمبر، وفقا لبيان من الوزارة الأربعاء.

وتطبق السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، سياسة خفض سقف إنتاج النفط التي أقرتها دول تحالف أوبك بلس -الذي تقوده الرياض وموسكو- منذ نوفمبر 2022 إلى نهاية عام 2024.

وبدأت المملكة تطبيق خفض طوعي في شهر يوليو 2023، وتم تمديده لاحقا حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2023.

وبذلك سيكون إنتاج المملكة في شهري نوفمبر وديسمبر القادمين، ما يقارب 9 ملايين برميل يوميا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض الطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

ووفقا لما نقله البيان عن المصدر، ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج.

وقال المصدر إن هذا الخفض الطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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