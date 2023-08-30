وافق مجلس الوزراء المصري، على عرض مقدم من تحالف شركات لتنفيذ مشروعات إضافية للطاقة المتجددة بقدرة تتراوح بين 150 و200 ميغاوات، وفق بيان للمجلس منشور على صفحته الرسمية على فيسبوك يوم الأربعاء.

وتسعى مصر، التي تعاني من أزمة في توفير السيولة الدولارية التي تحتاجها لتلبية احتياجاتها، إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بما في ذلك قطاع الطاقة.

وقال مجلس الوزراء، في بيانه الأربعاء، إن العرض مقدم من تحالف إنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية وأوراسكوم. ووفق وكالة رويترز، فإن التحالف سبق وطور بالفعل في مصر مزرعة رياح بقدرة 262.5 ميغاوات في رأس غارب المطلة على البحر الأحمر.

وأضاف المجلس أن الموافقة على العرض تأتي في "إطار خطة الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة لقطاع الطاقة، وخاصة في مجال مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح)".

وتستهدف مصر أن تشكل الطاقة المولدة من مصادر متجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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