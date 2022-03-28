قررت وزارة الصحة البحرينية تخفيف التدابير المفروضة لكبح تفشي كورونا، إذ جعلت ارتداء الكمامة اختياري في المناطق المغلقة والمفتوحة بدءا من اليوم الاثنين 28 مارس.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المنشآت الصحية تقتضي لبس الكمامات.

وشهد عدد الإصابات اليومية المسجلة بالفيروس في البحرين تراجع متذبذب خلال شهر مارس، إذ بدأت في 18 مارس بالانخفاض عن مستوى الـ 1000 حالة، وكانت قبل مطلع الشهر تفوق الألفي حالة يوميا، بحسب البيانات اليومية لوزارة الصحة.

(إعداد: مريم عبدالغني، تحرير: عبدالقادر رمضان، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في موجز زاوية اضغط هنا