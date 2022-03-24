أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، يوم الخميس، بدء التشغيل التجاري لثاني محطات براكة للطاقة النووية السلمية، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).



وتضيف المحطة الثانية 1400 ميغاوات من الكهرباء الخالية من الانبعاثات الكربونية لشبكة كهرباء الإمارات.



وعند تشغيلها بالكامل ستوفر محطات براكة الأربع ما يصل إلى 25% من احتياجات الإمارات من الطاقة الكهربائية، وستحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وهو ما يعادل الانبعاثات من 4.8 مليون سيارة كل عام.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: Yasmine.saleh@lseg.com)

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