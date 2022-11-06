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أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، يوم الأحد، إلغاء كافة القيود والإجراءات الاحترازية الخاصة بكوفيد-19.

وقالت الهيئة، في تغريدات عبر تويتر، إن القرار سيبدأ العمل به اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر الجاري.

وأضافت الهيئة أن الفترة الماضية شهدت مستوى انخفاض ملحوظ في حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19.

قرارات جديدة

- أبقت الهيئة على إلزامية ارتداء الكمامة في المنشآت الصحية ومراكز أصحاب الهمم، فيما سيكون ارتداء الكمامة في جميع المرافق المفتوحة والمغلقة بما في ذلك دور العبادة والمساجد اختياريا.



- سيقتصر استخدام تطبيق "الحصن" على إثبات شهادات التطعيم ونتائج الفحوصات داخل الدولة وخارجها عند الطلب، وبالتالي لا يشترط إظهار اللون الأخضر على التطبيق للدخول للمرافق والمواقع العامة.

والحصن هو التطبيق الرسمي لنتائج فحوصات كوفيد-19 ومتابعة المخالطين في الإمارات، وكذلك يوفر التطبيق معلومات عن حالة التطعيم وشهادة التطعيم أو شهادة الإعفاء من التطعيم.

- يجوز للجهات المنظمة للفعاليات والأنشطة الرياضية على المستوى الوطني والمحلي طلب الفحوصات المسبقة أو شهادات التطعيم حسب نوعية أو أهمية النشاط والفعالية.



- إبقاء فترة العزل لمدة 5 أيام للمصابين بكوفيد-19.





(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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