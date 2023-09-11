أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، الاثنين، العثور على جثمان الطيار الثاني من أفراد طاقم طائرة هليكوبتر تابعة لشركة إيروجلف سقطت في البحر مساء الخميس، بحسب بيان على وكالة الأنباء الإماراتية.

وكان على الطائرة طيارين مصري وجنوب إفريقي. وكان الطياران في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

ويوم الجمعة، أعلنت الهيئة العثور على أحد الطيارين وقد وافته المنية، لكنها لم تحدد جنسيته حينها.

ووفقا لما نقلته الوكالة، لا تزال التحقيقات جارية، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات بشأن ملابسات الحادث.



(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا