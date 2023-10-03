أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الثلاثاء، افتتاح مصنع لإنتاج إكسسوارات المحمول القابلة للارتداء، وفق بيان نقلته الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

وتسعى مصر، التي تعاني من أزمة سيولة دولارية إلى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، لدعم اقتصادها المتضرر منذ الحرب الروسية الأوكرانية.



تفاصيل المشروع

(وفقا للبيان)

- يعد أول مصنع متخصص في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا في تصنيع إكسسوارات الهاتف المحمول القابلة للارتداء wearables من الساعات الذكية Smart Watch وسماعات البلوتوث بكافة أنواعها.

- سيتم تشغيل 3 خطوط إنتاج لهذه الإكسسوارات، بطاقة إنتاجية 3000 قطعة يوميا لخط الإنتاج الواحد، بإجمالي استثمارات 25 مليون جنيه.

- يتم تصنيع كافة إكسسوارات شركة Transsion Holding الصينية.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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